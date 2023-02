Ramona Păun, prezentatoarea Știrilor din Sport de la PRO TV, prima invitată a Oanei Andoni, în podcastul său, Cafea cu visuri

“Vacanța din Valea Loarei e pe primul loc, dar în New York m-aș muta mâine”

Ramona Păun spune că vacanța pe care a petrecut-o în Franța, pe Valea Loarei, a fost una la care visa de foarte mulți ani. În cele din urmă, “s-au aliniat astrele, doar că a durat foarte puțin”.

Ramona Păun: A fost un maraton de patru zile, timp în care am avut trei cazări, am vizitat vreo șase castele. A fost mult prea puțin timp pentru cât de multe are de oferit Valea Loarei. Chiar vreau să mă întorc și sper să mă întorc cu copiii mei. Simți că trăiești într-un basm. Asta e senzația pe care pe care ți-o oferă.

Pe locul al doilea, în preferințele Ramonei Păun, se numără Portugalia.

“Anul trecut am fost în Portugalia și am avut timp să o explorez, pentru că am stat două săptămâni. Am condus peste 2.000 km, am bătut țara în lung și-n lat, și a fost o surprinzătoare plăcută. Portugalia pur și simplu mi se pare că are de toate, plaje spectaculoase, mixul ăsta de stânci masive, grote, ocean. Peisajele sunt spectaculoase, iar oamenii sunt foarte simpatici”, spune Ramona.

Destinația care i-a rămas în suflet Ramonei Păun este însă New York

Oana Andoni: E un oraș efervescent…

Ramona Păun: Este într-adevăr efervescent. Deși eu am crescut într-o zonă de munte foarte liniștită. Sunt într-o conexiune foarte strânsă cu natura, dar cu toate acestea, îmi plac foarte mult metropolele, iar New York-ul este uluitor. Cele mai intense experiențe din viața mea le-am trăit acolo.

Oana Andoni: Dă-mi un exemplu.

Ramona Păun: Mi-am împlinit un vis și am ajuns la show-ul lui Gerry Seinfeld. Seinfeld e serialul meu preferat. L-am văzut și l-am revăzut și el chiar se retrăsese, nu mai nu mai făcuse de foarte mulți ani show-uri de stand-up.

Oana Andoni: A aflat că vii, și a zis “Ramona, nu vreau să te dezamăgesc”…

Ramona Păun: Exact cu siguranță asta s-a întâmplat. (râde) Apoi am ajuns la meciuri din NBA. (…) Am fost uluită de ce se poate întâmpla pe Broadway. E incredibil, pare ireal cum se schimbă decorurile, pare totul magie. Recomand tuturor celor care ajung în New York să meargă neapărat pe Broadway.

