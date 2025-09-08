Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie

Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori cu venituri reduse s-au înscris.

Cei interesați mai au la dispoziție 3 săptămâni pentru înscrierea pe o platformă online, la primărie ori la poștă, doar cu buletinul. Vor primi banii și pentru lunile iulie și august, adică de când piața s-a liberalizat, iar facturile s-au dublat.

Cu o pensie mică, după ce a lucrat o viață ca instalator, un bărbat s-ar încadra să primească sprijin de 50 de lei, pe lună, pentru plata facturii la electricitate. Doar că nu s-a înscris încă: „Eu am tot văzut la televizor de banii aia, dar eu nu știu cum să depun, nu știu cum să depun, nu știu cum să fac.”

Fie pentru că nu știu, ori li se pare complicat, doar o mică parte din consumatorii vulnerabili s-au înscris până acum. 385.000, potrivit datelor Ministerului Muncii, din cele 2,1 milioane de gospodării cu venituri mici, câte estimează autoritățile că ar fi în total în România. Iar 43.000 de cereri au fost invalidate, pentru că nu respectau condițiile.

Care sunt condițiile de acordare a ajutorului

Venitul lunar trebuie să fie mai mic de 1.940 de lei pentru persoanele singure și 1.784 de lei pentru fiecare membru, în cazul unei familii.

Consumatorii vulnerabili mai au timp doar până pe 27 septembrie să se înscrie. Apoi, nu vor mai primi și banii din urmă, pentru lunile iulie și august, ci doar pentru luna curentă.

Înscrierea se poate face online pe platforma electronică epids.mmuncii.ro. Cei care nu se descurcă să lucreze cu calculatorul și nici nu primesc sprijin de la rude sau prieteni, pot merge la primărie sau la poștă. Însă o mică parte dintre consumatorii cu venituri mici vor fi înscriși automat.

Petre Manole, ministrul Muncii: „O metodă automată, pentru cei care beneficiază de venit minim de incluziune, peste 240.000 de persoane, care vor fi ca baze de date importate direct în platformă, fără să fie nevoie de documente în plus. Și un lucru extrem de important despre întregul proces este că înrolarea pe platformă. Nu presupune anexarea la completare a niciunui document.”

Cu alte cuvinte, la înscrierea pe platformă, nu e nevoie de documente care să justifice veniturile, pentru că bazele de date sunt interconectate și se poate verifica doar pe baza CNP-ului.

În plus, cei care vor primi sprijinul de 50 de lei vor avea nevoie doar de factură și cartea de identitate, atunci când merg la Poștă să achite factura. Aceasta va conține un cod de bare care va fi scanat la sediul Poștei, iar din suma de plată se scad 50 de lei. Plata se va putea face după ce Ministerul Muncii va emite tichetele, ca o confirmare a înscrierii.

