Vila împărătesei Sisi din Herculane riscă să fie distrusă. Hoții au furat acoperișul de cupru, iar apa roade tavanele

La 150 de ani de când a fost ridicată, una dintre clădirile emblematice din Băile Herculane – Vila Elisabeta, a împărătesei Sisi – a devenit ținta hoților și riscă să fie distrusă și mai mult.

O parte din acoperișul construcției a fost furat, iar apa se infiltrează prin tavan.

Acum e nevoie de bani pentru salvarea, măcar parțială, a vilei, după ce a fost ratată o investiție norvegiană.

Vila cochetă a fost construită în centrul stațiunii Herculane, acum 150 de ani.

Era, la acea vreme, un loc de cazare exclusivist. A fost dăruită Împărătesei Sisi și numită după aceasta.

Departe de poleiala de altă dată, vila este acum în pragul dezastrului. Ultima dată, bucăți din acoperișul de cupru au fost furate.

Apa strânsă de la ploile din această toamnă a început deja să roadă tavanele. A ajuns inclusiv la podele, care se strică și ele.

Turistă: „Ar trebui renovată, este păcat de ea, trebuie să le păstrăm măcar cum era odată.”

Turistă: „Mi s-a făcut pielea de găină când am văzut câtă istorie este și cât de degradată este. Sincer, m-a cutremurat cum putem să ne batem joc.”

Autoritățile au apelat la voluntari pentru a strânge banii necesari pentru o membrană impermeabilă, care să protejeze temporar construcția. În câteva zile, oamenii au donat cei trei mii de euro necesari.

Oana Chirilă, liderul voluntarilor Herculane: „Degradările vor continua dacă nu va fi acoperită, dar, Doamne-ajută, am pus chiar și comanda de materiale, o membrană impermeabilă cu care primăria va acoperi vila.”

Dorin Bălteanu, profesor de istorie: „E o încărcătură istorică mare a acestei construcții și, dacă ar fi reabilitată, ar deveni un element simbol al stațiunii. E o ruină acum, se degradează dacă nu se intervine.”

Revoltător este că, acum patru ani, autoritățile locale au ratat două milioane de euro – fonduri norvegiene nerambursabile – destinate salvării vilei.

Primăria nu a putut plăti partea sa de investiție, care se apropia de un milion de euro.

Oricum, nu se putea renova întreaga clădire.

O parte din Vila Elisabeta a fost trecută în proprietatea unei firme private, la începutul anilor ’90.

Proprietarii au vrut să vândă, dar autoritățile nu au cu ce să cumpere.

Gheorghe Orza, primar Băile Herculane: „Fondurile noastre nu sunt atât de mari pentru a face această achiziție. Suntem încă în discuție cu Consiliul Județean, dar nici dânșii nu cred că au. Ar trebui să obligăm proprietarul să o restaureze.”

Cel care a furat tabla de pe clădirea istorică este anchetat penal pentru furt calificat și distrugere, în stare de libertate.

