O judecătoare de la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soțul ei, polițist. Avea leziuni pe corp

01-11-2025 | 15:17
protv.ro

O femeie care este judecător la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soțul ei, într-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei.

Mihai Niculescu

La fața locului, polițiștii au constatat că femeia avea urme de violență pe corp, dar a refuzat emiterea unui ordin de protecție.
Surse judiciare au precizat că agresorul este polițist în Ilfov, iar conducerea instituției a dispus verificări, transmite news.ro.

Intervenția poliției

„La data de 24 octombrie 2025, în jurul orei 09:15, polițiștii Secției 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 32 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către soțul său, la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii s-au deplasat de îndată la adresa indicată, unde au luat legătura cu apelanta”, a transmis, sâmbătă, Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Femeia, care, potrivit unor surse judiciare este judecătoare la Cornetu, a relatat că, în urma unui conflict spontan cu soțul său, în vârstă de 33 de ani, ar fi fost agresată fizic de către acesta.

Refuz al îngrijirilor medicale și al ordinului de protecție

„În urma verificărilor, s-a constatat că femeia prezintă urme de violență și a fost solicitat un echipaj medical, însă persoana vătămată a refuzat îngrijirile medicale. De asemenea, în cauză a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeia și-a rezervat dreptul de a depune plângere prealabilă", a mai transmis Poliția.

Cercetări penale și verificări interne

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

„În acest context, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov a dispus efectuarea de verificări interne, prin structura competentă. Poliția Română își reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal și imparțial și se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susținând funcționarea instituției cu integritate, legalitate și profesionalism”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 01-11-2025 15:07

GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
