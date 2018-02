O familie din Pașcani primește lunar ajutor de 4.000 de lei: „Unde să ne angajăm, dacă nu sunt locuri de muncă?

youtube.com

O familie cu zece copii din Pașcani primește, lunar, de la stat suma de 4.000 de lei, sub formă de alimente și ajutor social.

Cu toate acestea, capul familiei se plânge că ajutorul venit de la Primărie nu este suficient pentru a asigura traiul copiilor săi.

Este vorba despre familia Stănescu. Strugurel Stănescu și soția sa au 10 copii, cu vârste cuprinse între opt luni și 19 ani. Dintre minorii de 2 ani, 5 ani, 6 ani, 8 ani, 10 ani, 13 ani, 14 ani și 17 ani, trei merg la grădiniță, iar restul nu au fost dați la școală. Cel mai mare copil al familiei, de 19 ani, a fost dat la școală, dar a renunțat după ce a rămas repetent. La rândul lor, adulții nu muncesc, pe motiv că nu au unde, informează BitTV.info.

„10 copii am. Cel mai mare are 19 ani și cel mai mic 7 luni. Mai cresc animale... un purcel am crescut, ca să pot să trăiască de azi pe mâine (...). Am trei copii la grădiniță. Cel mai mare a fost la școală, a rămas repetent. Soția e în casă cu copilul cel mic”, a spus Strugurel Stănescu.

De aceea, copiii mănâncă zilnic la cantina socială – valoarea unei mese fiind de 12 lei pe zi -, iar cei mici beneficiază și de alocație. Astfel, în total, familia Stănescu primește aproximativ 1.000 de lei de la Primăria Municipiului Pașcani.

„Aceștia primesc, în prima fază, ajutor social – pentru o familie de 12 persoane primesc 746 lei pe lună, la care se mai adaugă acea alocație pentru copii de 246 de lei pe lună. De ce doar pentru trei copii? Pentru că ceilalți nu sunt la școală și legea spune că se încadrează preșcolarii. Fiind trei preșolari printre copii, această alocație se încadrează”, a spus un reprezentant al Primăriei Pașcani.

Cu toate acestea, Strugurel Stănescu, în vârstă de 47 de ani, nu este mulțumit de suma primită. El susține că muncește în comună 16 zile pe lună, dar că primește doar 74 de lei pentru fiecare membru al familiei.

„Am fost la domnul primar, la doamna viceprimar. Am discutat cu ei, dar nu s-au luat măsuri. Unde să ne angajăm, dacă nu sunt locuri de muncă? Dacă erau, nu mă angajam? A zis că trebuie să primesc 74 de lei de persoana”, a spus Strugurel Stănescu.

