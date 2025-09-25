Românii pierd un an în trafic pe parcursul a 35 de ani de muncă. Am putea câștiga timp cu o infrastructură dezvoltată

Din 35 de ani de muncă, aproape un an îl pierdem pe drumul spre și dinspre serviciu. Asta ne arată un studiu european privind naveta.

Deși în țara noastră distanțele până la locul de muncă sunt relativ mici comparativ cu restul Europei, noi pierdem mai mult timp cu transportul din cauza infrastructurii slab dezvoltate.

Distanța medie pe care o parcurge un român care face zilnic naveta este de 23 de kilometri dus-întors. Un drum scurt comparativ cu belgienii, care parcurg 37 de km, sau olandezii, cu 40 de km. Cifrele aparțin unui studiu realizat în 16 țări, cu 21.000 de navetiști, pus la punct de o companie de recrutare de forță de muncă.

Deși în România n-avem foarte mult de mers, pierdem mult timp pe drum: 49 de minute. Asta înseamnă 9 ore pe an, adică 315 zile de navetă într-o viață de muncă. Am putea câștiga timp dacă am avea infrastructura din țările dezvoltate ale Europei.

Reni Standler, consultant în mobilitate urbană: „Au inele rutiere, au autostrăzi sau drumuri expres, care conectează suburbiile de centrele urbane.”

În ceea ce privește mijloacele de transport, românii folosesc cel mai mult mașina personală și transportul în comun. Pe ultimul loc este trenul.

Bărbat: „Cu mașina, strict cu mașina, locuiesc în afara orașului.”

Femeie: „E mai ușor să merg cu trenul, pentru că evit traficul de pe Valea Prahovei.”

16% dintre românii chestionați au declarat că merg la serviciu pe jos. Sârbii, croații și spaniolii stau cel mai bine la acest capitol.

Femeie: „Îmi face bine mișcarea, îmi și trebuie pentru sănătate mișcarea și merg pe jos în fiecare dimineață, 40 de minute dus, 40 de minute întors.”

Ca să le ușureze angajaților naveta, multe companii pun la dispoziție autobuze pe rute prestabilite. Altele decontează cheltuielile de transport.

