Potrivit unui comunicat al companiei, în această perioadă, un convoi de aproximativ 850 de tone, cu şină nouă, este descărcat de personalul Metrorex şi transportat la amplasamentele în care se vor desfăşura lucrările de refacţie a căii de rulare, potrivit Agerpres.

„Lucrările de înlocuire a şinei vor fi executate exclusiv pe timpul nopţii, astfel încât programul de circulaţie a trenurilor de metrou cu călători să nu fie afectat. Cantitatea de şină aprovizionată în această etapă va susţine lucrările de refacţie a infrastructurii de cale, contribuind la menţinerea parametrilor tehnici şi la creşterea siguranţei în exploatare. Înlocuirea periodică a şinei, având caracteristici tehnice superioare, reprezintă o componentă esenţială a programului de mentenanţă preventivă, acesta fiind finanţat din bugetul de venituri proprii al Metrorex”, se arată în comunicat.

Lucrările contribuie la siguranţa şi confortul călătorilor

Reprezentanţii companiei subliniază că aceste lucrări contribuie la creşterea siguranţei în exploatare, prelungirea duratei de viaţă a infrastructurii de cale şi îmbunătăţirea confortului publicului călător.