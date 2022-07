Italia: Cel puţin cinci oameni au murit în Alpi după prăbuşirea unui gheţar

Conform AFP, cel puţin cinci persoane au murit şi opt au fost rănite după avalanșa provocată în urma prăbușirii unei bucăți din ghețar.

„Din nefericire, cinci persoane au fost găsite fără suflare”, a declarat un purtător de cuvânt al salvatorilor, Michela Canova.

Doi dintre răniţi au fost transportaţi la spitalul din Belluno. O victimă aflată în stare gravă a ajuns la Treviso. Alți cinci răniți au fost transferați la Trento.

Mai multe elicoptere participă la operaţiunile de la locul prăbuşirii gheţarului.

????????Ice collapse in #Marmolada - Provisional number is 6 dead and 8 injured. About ten people were missing. pic.twitter.com/OHnO5ZnAoy