Generali de top NATO în vizită la Cincu. Scopul: „întărirea posturii de descurajare și apărare”

12-12-2025 | 17:23
Șeful Statului Major al Apărării din România și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa vor ajunge marți la Cincu și Sibiu. Vizita reafirmă angajamentul NATO pentru securitatea flancului sud-estic.

Mihai Niculescu

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, care ocupă simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al Statelor Unite (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), vor efectua marți, 16 decembrie, o vizită de lucru în România. Programul include deplasări la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, precum și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Vizita celor doi oficiali militari evidențiază „angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței”. În contextul tensiunilor tot mai mari din regiune, discuțiile de la Cincu și Sibiu se înscriu în efortul comun de a crește interoperabilitatea și capacitatea de reacție a forțelor aliate.

Generalul Alexus G. Grynkewich coordonează, întreaga arhitectură strategică a operațunilor NATO din Europa, rol în care gestionează atât planificarea, cât și conducerea acțiunilor Alianței pe continent. În paralel, ca șef al USEUCOM, el supraveghează operațiunile militare ale Statelor Unite în regiune, ceea ce conferă vizitei de marți o greutate strategică suplimentară.

