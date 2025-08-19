După aproximativ 20 de ani, Gara de Nord ar putea fi reconfigurată. Ce prevede proiectul

Gara de N
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a discutat marţi cu Primarul General al Capitalei, Stelian Bujduveanu, şi cu primarul Sectorului 1, George Tuţă, despre un proiect amplu de reconfigurare a Gării de Nord.

Proiectul vizează regenerarea urbană, dezvoltarea unui nod intermodal modern şi crearea de spaţii verzi noi în zonă.

El a precizat că soluţia finală va fi selectată printr-un concurs internaţional de soluţii.

M-a bucurat astăzi prezenţa Primarului General al Municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, şi a Primarului Sectorului 1, George Tuţă, alături de colegii mei din minister, într-o întâlnire de lucru la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Tema principală a discuţiilor a vizat dezvoltarea conceptului de intermodalitate a Gării de Nord, ca parte a unui amplu proces de modernizare şi regenerare urbană”, spune ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Ciprian Şerban arată că, în cadrul întâlnirii, Primăria Municipiului Bucureşti a prezentat o propunere preliminară de reconfigurare a Gării de Nord, care constituie punctul de plecare pentru o colaborare interinstituţională.

Această propunere vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal şi crearea de noi spaţii verzi. Soluţia finală de dezvoltare va fi selectată printr-un concurs internaţional de soluţii şi va sta la baza elaborării documentaţiilor tehnice necesare”, afirmă ministrul Transporturilor.

Ciprian Şerban mai menţionează că au convenit asupra necesităţii elaborării unui protocol care să integreze proiectele majore aflate în derulare pentru o bună desfăşurare a implementării: regenerarea urbană a Gării de Nord şi a nodului intermodal, proiectul de Drumuri Radiale şi Trenul Metropolitan Bucureşti.

Această colaborare interinstituţională reprezintă un pas important pentru dezvoltarea Bucureştiului, modernizarea infrastructurii de transport şi pentru transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal european, adaptat nevoilor de mobilitate ale Capitalei”, mai declară Ciprian Şerban.

