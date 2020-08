Focar de coronavirus la spitalul Judeţean din Galați. Aproape 200 de cadre medicale, confirmate cu Covid-19

Şase focare de coronavirus sunt active în judeţul Galaţi. Este vorba despre Spitalul Judeţean ”Sf. Andrei”, unde 193 de cadre medicale au fost confirmate cu COVID-19, despre Spitalul de Copii şi patru agenţi economici.

Alte 3 focare care au apărut la firme din judeţ au fost recent închise.

Conform analizei Prefecturii Galaţi, printre persoanele infectate se află personal medical, muncitori, agenţi de vânzări sau funcţionari publici.

Conform celei mai recente raportări, în judeţul Galaţi se înregistrează 2.243 de persoane infectate, de la începutul pandemiei şi până în prezent. Dintre acestea, 1.197 s-au vindecat şi 120 au decedat. În spitalele din judeţ sunt internate 287 de persoane, dintre care 7 în sectia de ATI a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei”.

La Galaţi, analiza situaţiei epidemiologice a arătat că în judeţ s-au făcut, în luna iulie, 8.610 teste, scrie News.ro.

Rata de pozitivare a fost de 14,07 %, rezultând un număr de 1.212 persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 29 de persoane au decedat, dând o rată a deceselor de 2,39%. Procentul de persoane infectate este de 0,97 la mia de locuitori în judeţul Galaţi şi de 1,31 la mia de locuitori în municipiul Galaţi, conform cifrelor ultimelor 14 zile, din 20 iulie şi până în 3 august.

Nelu Tătaru vorbeşte despre management defectuos la Spitalul Judeţean Galaţi

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, vorbeşte despre management defectuos la Spitalul Judeţean Galaţi, după ce a constatat, luni, că unitatea mobilă ATI nu funcţionează, acuzându-se lipsa de personal. Ministrul afirmă că spitalul are 18 medici ATI, are doar 300 de pacienţi, dintr-un total de 1.800 câţi ar trebui să fie, sunt 2.000 de cadre medicale disponibile, dar conducerea unităţii nu găseşte personal pentru operaţionalizarea secţiei mobile.

”La Spitalul Judeţean din Galaţi sunt 18 medici ATI. Credeţi că ar putea să coboare în acel loc, cineva (unitatea mobilă ATI - n.r)? Eu zic că da (…) Dacă vreţi o părere personală şi nu numai personală, la Spitalul Judeţean este un prost management, în care ai doar 300 de pacienţi dintr-un total de 1.800 cât trebuie să fie, ai 2.200 de cadre din care 193 sunt infectate şi tu nu poţi justifica un personal care să meargă jos?”, a afirmat, luni, Nelu Tătaru, după o vizită la Spitalul Judeţean Galaţi.

Ministrul afirmă că managementul spitalului trebuia să găsească soluţii pentru personalul secţiei mobile, având în vedere că a primit-o a doua zi după ce a solicitat-o.

Unitatea mobilă ATI a fost trimisă pe 14 iulie la Spitalul Judeţean "Sf. Andrei" din Galaţi, dar nu este încă funcţională, acuzându-se lipsa de personal.