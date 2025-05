Fenomenul care afectează și România: „Umflarea mașinilor”. Specialiștii atrag atenția că tendința are un potențial periculos

Un nou raport atrage atenția asupra unui fenomen periculos denumit: „umflarea mașinilor”.

În medie, autoturismele vândute în Europa cântăresc cu 100 de kilograme în plus, față de cele de acum zece ani.

Fenomenul de „umflare a mașinilor” a fost determinat, în primul rând, de trecerea la autoturismele electrice – care au baterii mari și grele – dar și DE popularitatea în creștere a SUV-urilor. Doar anul trecut, mai bine de jumătate dintre mașinile cumpărate în Europa – 54 la sută – au fost din această categorie.

Specialiștii atrag atenția că tendința are un potențial periculos. Autoturismele mai grele sunt şi mai dificil de oprit în caz de urgență.



Jean Tatu, pilot de raliu: „Clar că este necesară o distanță mai mare pentru a opri mașina.”

Nu în ultimul rând parcările configurate în mare parte pentru o lățime de cel mult 2 metri și 30 de centimetri, au devenit neîncăpătoare pentru autoturismele care au crescut în dimensiuni.



Șofer: „Prima dată am vrut să intru cu fața ca să pot să mă dau jos dar, din păcate... zic s-o bag acum cu spatele dar vedeți că nu am cum să o dau şi trebuie s-o dau acolo”.

Specialiștii atrag atenția că mașinile mari și grele pot afecta și siguranța celorlalți participanți la trafic. Din acest motiv, Euro NCAP recomandă industriei auto să proiecteze structurile frontale ale vehiculelor astfel încât să producă pagube cât mai mici, în cazul unei coliziuni.

Dragoș Dima, profesor la facultatea de autovehicule și transporturi brașov: „Tot timpul depindem de masa care este angajată cu o anumită viteză, într-un impact ne poate afecta serios autovehiculele ar trebui să aibă sisteme de protecţie mult mai bune”.

Liviu Moarcaș, Instructor Auto: „În momentul în care există un impact între mașină și pieton, partea din față a mașinii trebuie să absoarbă șocul astfel încât șansele de a vătăma pietonul să fie cât mai mici.”

Greutatea în plus afectează nu doar siguranța în caz de impact, dar și eficiența generală a vehiculului. Mașinile mari au consum crescut de combustibil și poluează mai mult - spun specialiștii.

