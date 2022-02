Ema, 10 ani, și-a salvat fratele după ce a sunat la 112, fiindcă părinții surdomuți nu puteau

O poveste impresionantă s-a petrecut în Oradea. Un băiat a cărui viață era pusă în primejdie de o infecție a fost salvat de sora lui de zece ani, cu un apel la 112.

Părinții celor doi sunt surdomuți și nu puteau apela serviciul de urgență. În aceste condiții cea mică și-a stăpânit emoțiile și a reușit să dea informații importante dispecerilor de la Ambulanță, care au trimis un echipaj.

O infecție în organism îi punea în pericol viața lui Andrei când sora lui de 10 ani a inițiat apelul salvator la 112. Cu stăpânirea de sine a unui adult, Ema a format numărul de urgență și le-a dat dispecerilor detalii importante despre starea de sănătate a fratelui ei bolnav.

“Operator 112: 112, ce urgență aveți?

Ema: Fratelui meu îi este rău, este palid și a vărsat de două ori.

Operator 112: Câți ani are?

Ema: 11. (...)

Operator 112: Părinții tăi sunt acasă?

Ema: Da, dar sunt surdomuți.

Operator 112: O să vorbesc la ambulanță, rămâi la telefon, să nu închizi”.

(SURSA: STS)

Lui Andrei apelul i-a salvat viata. O ambulanță a ajuns repede la băiat iar doctorii i-au administrat în timp util tratamentul de care avea nevoie.

Andrei: „În seara aceea m-am simțit foarte rău, am simțit că mă zgârie creierul. Mami i-a zis lui Ema să sune și Ema a acceptat să sune pentru că îi era milă de mine. Mi-a salvat viața.”

Ema, sora lui Andrei: „Doamna a zis că: ‘bună ziua, ce urgențe aveți?’ Eu am zis că fratele meu are dureri de cap, e palid și a vărsat de două ori. A zis că ‘părinții sunt acasă?’, am zis că ‘da’.”

StirilePROTV

Părinții copiilor sunt amândoi surdomuți. Când a realizat că salvarea băiatului stă în mezina familiei, mama a învațat-o cum să procedeze ca să ceară ajutor.

Andreea Chiorean, mama copiilor: „A sunat la ambulanță, a venit ambulanța și i-au acordat primul ajutor.”

Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS: „S-a descurcat de nota 10. A fost stăpână pe ea. În mai puțin de un minut, aceasta a transmis toate datele necesare.”

Angelica Platon, director executiv Asociația Națională a Surzilor din România: „Pentru că mama și tata nu au aud, trebuie să facă multe lucruri, cu responsabilitate, pe care alți copii de vârsta ei nu le fac.”

Ema: „L-am salvat pe fratele meu și îl am lângă mine.”

Pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire, în România este valabil un serviciu special de urgență - 113, unde interacțiunea cu operatorii se face prin intermediul mesajelor de tip SMS. Pentru a avea acces la el, este însă nevoie de o înregistrare prealabilă în evidențele Serviciului de Telecomunicații Speciale. Familia lui Andrei nu făcuse însă acest lucru.