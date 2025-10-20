Educația, în derivă. România, al cincilea stat de la coadă în UE la sprijinul pentru elevii cu dificultăți de învățare

România ocupă locul al cincilea de la coadă din cele 31 de state europene care fi trebuit să ia măsuri, în ultimii 5 ani, ca să reducă analfabetismul funcțional, potrivit agenției de statistică Eurydice, parte a organizației OCDE.

Alte țări au început predarea diferențiată pentru elevii rămași în urmă și acoperă de la buget tot ce le trebuie la școală copiilor din familii needucate. Conducerea ministerului responsabil de înnoirea sistemului se mândrește deocamdată cu plata profesorilor pentru orele remediale.

Reperul analizei Eurydice este accesul elevului la cel puțin 26 de cărți, pe care familia să le aibă acasă.



Cătălin Ciupală, Profesor de Matematică: ”Văd imediat copiii care nu citesc. Nu au un cadru coerent de gândire. Ori gândirea nu se formează doar la matematică sau la română, ci se formează la toate materiile. E greu să lămurești familiile să lase copiii să învețe”.



Corespondent ȘtirileProTV: ”În rândul copiilor care au de citit numai manuale, și uneori nici pe acestea, pentru că la ciclul primar cele opționale sunt scumpe, 70 la sută au rezultate slabe la citire, matematică și științe. Orice încercare de a construi un set de informații utile elevului în viață de prăbușește în lipsa unei fundații. Față de media globală, România are un număr dublu de copii sub pragul analfabetismului funcțional”.

Autorii cercetării au indicat câteva măsuri pe care România ar fi trebuit să le ia în ultimii 5 ani- să suplimenteze numărul de profesori, să introducă predarea diferențiată pentru elevii slabi, să scadă numărul elevilor din clasă și să suplimenteze timpul de recuperare, pentru a-i aduce pe cei cu risc de analfabetism funcțional la nivelul colegilor lor.

Țara noastră e la mare distanță de Franța, Spania, Malta și Italia, care-i susțin puternic pe cei rămași în urmă. România stă lângă Cipru, Belgia, Macedonia și Albania, cu intervenții și rezultate nesemnificative. Șefii Educației confirmă că au stabilit deocamdată o singură intervenție, prin introducerea orelor remediale, însă fără a stabili o țintă - de pildă, cu cât vrem să crească rata de promovare la bacalaureat, în 2 ani.

Ministrul a aprobat recent un proiect din fonduri europene dedicat reducerii analfabetismului funcțional, care implică peste 15.000 de elevi și 37.000 de cadre didactice, cu un buget total de peste 200.000.000 lei . În acest fel vom putea genera și un corp de experți care să se implice în educație remedială, trasmit reprezentanţii Ministerului.​

Marian Staș, Formator: ”Corectarea sau ameliorarea nu pot fi cosmetizate, nu putem să facem ceva pe genunchi și să fie bine. Evident că în condițiile astea n-am cum să am analfabetism 40-30-15 la sută, ci am 20-30-50 la sută. Sute de licee să înceapă să-și facă propriile planuri-cadru proiectate pentru nevoile copiilor din comunitate”.

Anul acesta doar 18 școli-pilot din peste 3 mii au permisiunea Ministerului să-și organizeze singure programul și materiile opționale. Pregătirea cu toată clasa la școală, înainte de examene, nu e plătită. Așa că doar unii profesori fac voluntariat.

Secretarul de stat Sorin Ion recunoaște că efectivele claselor au crescut în acest an școlar. Instumentele online de antrenament pentru lecții și teste nu sunt finanțate nici pentru școli, nici pentru elevi. Iar TVA-ul pe carte a crescut recent.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













