De luni nu mai circulă toate trenurile: CFR SA taie curse după ce anunțase că nu va anula nimic | Listă

După ce luni se ajunsese la o înțelegere și oficialii CFR SA promiseseră că nu vor fi trenuri anulate la CFR Călători și Transferoviar Călători pe motiv de neplată a Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), miercuri după amiază s-au răzgândit.

Administratorul infrastructurii feroviare a dat o dispoziție în teritoriu prin care comunică ce trenuri se vor anula începând de luni 1 septembrie, respectiv de la 1 octombrie, scrie ClubFeroviar.ro.

Vom prezenta mai întâi integral (fără numele semnatarilor, din motive de GDPR) textul telegramei trimise în teritoriu de Direcția Trafic a CFR SA și apoi punctele de vedere al președintelui ARF, Mihai Barbu, și al liderul FSTFR, Rodrigo Maxim. Intertitlurile ne aparțin.

”Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20.08.2025 emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale CFR Călători, se dispune suspendarea următoarelor trase aparținând CFR Călători:

Trenuri anulate la CFR Călători

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5568 si 5570, SE ANULEAZĂ în relația Botoșani- Suceava Nord și retur. Începând cu data de 06.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 7035 si 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur. a) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Fetești. b) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor – Constanța. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5106 și 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.

