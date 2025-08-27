De luni nu mai circulă toate trenurile: CFR SA taie curse după ce anunțase că nu va anula nimic | Listă

Stiri actuale
27-08-2025 | 20:22
cfr calatori
Shutterstock

După ce luni se ajunsese la o înțelegere și oficialii CFR SA promiseseră că nu vor fi trenuri anulate la CFR Călători și Transferoviar Călători pe motiv de neplată a Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), miercuri după amiază s-au răzgândit.

autor
Vlad Dobrea

Administratorul infrastructurii feroviare a dat o dispoziție în teritoriu prin care comunică ce trenuri se vor anula începând de luni 1 septembrie, respectiv de la 1 octombrie, scrie ClubFeroviar.ro.

Vom prezenta mai întâi integral (fără numele semnatarilor, din motive de GDPR) textul telegramei trimise în teritoriu de Direcția Trafic a CFR SA și apoi punctele de vedere al președintelui ARF, Mihai Barbu, și al liderul FSTFR, Rodrigo Maxim. Intertitlurile ne aparțin.

”Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20.08.2025 emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale CFR Călători, se dispune suspendarea următoarelor trase aparținând CFR Călători:

Trenuri anulate la CFR Călători

Citește și
Salarii Metrorex
Control fulger la Metrorex. Concluzie gravă: „personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației”
  1. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur.
  2. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.
  3. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5568 si 5570, SE ANULEAZĂ în relația Botoșani- Suceava Nord și retur.
  4. Începând cu data de 06.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 7035 si 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur.
  5. a) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Fetești.
  6. b) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor – Constanța.
  7. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5106 și 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.

Vezi lista completă pe ClubFeroviar.ro.

Sursa: clubferoviar.ro

Etichete: trenuri, CFR, anulate, lista,

Dată publicare: 27-08-2025 20:22

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Control fulger la Metrorex. Concluzie gravă: „personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației”
Stiri actuale
Control fulger la Metrorex. Concluzie gravă: „personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației”

Siguranța pasagerilor din metrou este prioritară, a transmis ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, într-o postare publică în care a prezentat rezultatele unui control efectuat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR). 

DNSC: România, țintă zilnică a atacurilor cibernetice rusești. Hackerii au vrut să spargă infrastructura video de la graniță
Stiri actuale
DNSC: România, țintă zilnică a atacurilor cibernetice rusești. Hackerii au vrut să spargă infrastructura video de la graniță

Hackerii ruși au încercat să spioneze convoaiele militare cu ajutoare pentru Ucraina atacând infrastructura video din apropierea granițelor României.

Cum ar fi plănuit cetățeanul turc atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Ținta erau bodyguarzii unui local
Stiri actuale
Cum ar fi plănuit cetățeanul turc atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Ținta erau bodyguarzii unui local

Sunt audieri-maraton la Serviciul Omoruri din București, după ce anchetatorii l-au oprit la granița cu Ungaria pe un cetățean turc bănuit că a comandat atacul din Centrul Vechi al Capitalei.

Recomandări
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală
Stiri Politice
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală

Greva din justiție i-a obligat pe liderii coaliției să modifice proiectul de lege care reglementează vârsta de pensionare a magistraților. În plus, coaliția a ajuns, marți seară, la o înțelegere și pentru reducerea posturilor din administrația locală.

Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală
Stiri actuale
Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală

Flăcări mari au distrus, azi-noapte, un depozit al complexului en-gros „Dragonul Roșu” de lângă București. Nici acum incendiul nu a fost stins în totalitate, iar fumul gros produs de materialele plastice din interior a străbătut zone din Capitală.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59