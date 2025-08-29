De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar

Stiri Sociale
29-08-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Într-o lume în care inteligența artificială începe să înlocuiască unele munci repetitive cele de bază sunt tot mai căutate și bine plătite.

autor
Ștefana Todică

Electricienii, instalatorii, barmanii sau ospătarii buni și muncitori pot ajunge să aibă salarii mai mari decât unii angajați cu studii superioare.

În orașele mari salariile pot trece de 10.000 de lei în mână.

Când își renovează locuințele, mulți români își doresc măcar un perete mai special, făcut cu vopsea decorativă. George face astfel de lucrări de ani de zile. E nevoie de simț artistic, dar rezultatul poate fi spectaculos, iar prețurile pe măsură.

Bani frumoși pot face și electricienii, de asemenea foarte căutați. Este motivul pentru care locurile la cursurile organizate de Georgiana, la rândul său electrician autorizat sunt mereu ocupate.

Georgiana Şoca, organizator cursuri pentru electricieni în construcții: Mare parte din ei sunt chiar it-iști pentru că, nu am lucrat în domeniu, dar pare-se că inteligența artificială le cam fură din meserii. Una din meseriile care nu pot fi înlocuite este cea de electrician, fără electricieni nu se face lumină în lumea asta”.

Citește și
plaja
Românii au umplut litoralul și în ultimele zile de vară. Plajele sunt pline ca în vârf de sezon

Iar în unele cazuri ajung chiar să câștige mai bine decât în IT.

Nevoia de oameni muncitori, serioși, dar și bine pregătiți se simte și în domeniul ospitalier. La un local mai cu pretenții din București, deschis recent, se caută personal. Salariile sunt peste medie, dar e nevoie ca angajații să știe cum să se poarte cu clienții, să își dorească să învețe și chiar să vorbească limbi străine.

Edmond Niculușcă, manager: ”De la bucătărie, până la bar, oscilează între 5.000 și 13.000 de lei, la finalul lunii, ceea cred că e bine. Vin din domenii foarte diverse, inginerie, IT, vânzări, care vor să devină patiseri, cofetari, sau urmează cursuri și vin aici. Avem un student la aeronautică, care e unul din cei mai talentați oameni pe care îi avem acum în laboratorul de patiserie”.

Angajatorii sunt dispuși să ofere salarii motivante pentru că se găsesc tot mai greu oameni în aceste domenii, atât în România, cât și în străinătate.

Ana Călugăru, reprezentant unei platforme de anunțuri angajări: ”Spre exemplu sunt specialiști din zona de marketing sau contabilitate, chiar și IT, care au aceste salarii nu la început de carieră, ci după câțiva ani de experiență”.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, cele mai mari salarii nete din România sunt de aproximativ 12.000 de lei în IT ori prelucrarea țițeiului.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: meserii, salarii, santier, castiguri,

Dată publicare: 29-08-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Românii au umplut litoralul și în ultimele zile de vară. Plajele sunt pline ca în vârf de sezon
Stiri Sociale
Românii au umplut litoralul și în ultimele zile de vară. Plajele sunt pline ca în vârf de sezon

Litoralul s-a aglomerat în așteptarea ultimului weekend din această vară. Și drumurile au fost pline, astfel că oamenii au pierdut multe ore în trafic. Distracția la mare nu se termină însă odată cu luna august.  

Statistică alarmantă: România pierde populație și îmbătrânește accelerat. Avem 130 de vârstnici la 100 de tineri
Stiri Sociale
Statistică alarmantă: România pierde populație și îmbătrânește accelerat. Avem 130 de vârstnici la 100 de tineri

România continuă să piardă populație și devine tot mai îmbătrânită. La începutul acestui an țara noastră avea 19 milioane de locuitori cu peste 31 de mii mai puțini decât anul trecut.

De teamă că pensiile lor urmează după cele ale magistraților, polițiștii amenință preventiv cu proteste. ”Bătaie de joc!”
Stiri Sociale
De teamă că pensiile lor urmează după cele ale magistraților, polițiștii amenință preventiv cu proteste. ”Bătaie de joc!”

Un sindicat reprezentativ al polițiștilor amenință preventiv cu proteste, dacă cei de la putere vor proceda cu pensiile lor după modelul celor din sistemul juridic.

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan
Stiri actuale
Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, nemulțumite de reforma anunțată de Guvern.

Ce prevede Pachetul 2 de măsuri fiscale. Rezumatul celor mai importante reforme
Stiri Politice
Ce prevede Pachetul 2 de măsuri fiscale. Rezumatul celor mai importante reforme

Guvernul a adoptat vineri seara cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale, menite să reformeze din temelii România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28