De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

În același timp, Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței sunt cu ochii pe facturi. Unele companii au fost sancționate pentru că le emiteau cu întârziere, fără să includă toate taxele în contracte, sau pentru că aveau clauze abuzive.

Efectele plafonării și ale TVA-ului majorat

Majoritatea românilor sunt afectați de creșterea tarifelor la electricitate, spun furnizorii. Asta după ce prețurile din facturi nu au fost plafonate de la 1 iulie, iar TVA a crescut de la 19 la 21%. În plus, canicula i-a obligat pe mulți să pornească aparatele de aer condiționat, astfel că, pentru unii, facturile sunt chiar triple.

Laurențiu Urluescu, președinte AFEER: „Mai ales cei care beneficiau de plafonul de 0,68, adică cei care aveau un consum de sub 100 kWh, acel plafon complet nesustenabil, acum au intrat la prețul pieței și am văzut că ofertele din piață sunt între 1,1 și 1,6 lei pe kWh, deci vedem o creștere de cel puțin 30%, poate chiar 100%.”

De exemplu, înainte de 1 iulie, la un consum de 100 kWh pe lună, un client plătea cel mult 68 lei, pentru că prețul unui kWh era plafonat la 0,68 lei.

Prin eliminarea subvenției de la stat, noul preț plătit a fost cel din contract, care, în unele cazuri, a fost dublu față de plafon. Să zicem că a devenit 1,35 lei, o ofertă de mijloc. Așadar, factura s-a dublat la același consum. Dar dacă omul a consumat cu 50% mai multă electricitate, pe timp de caniculă, factura aproape s-a triplat, au calculat furnizorii.

Controale și sancțiuni ale Protecției Consumatorilor

Facturile la energie au intrat și în atenția Autorității Protecției Consumatorilor, care a încheiat în iunie un control la peste 100 de furnizori în energie și puncte de lucru. 20 au fost sancționați.

Cea mai gravă abatere constatată a fost că ofertele prezentate consumatorilor nu erau corecte sau chiar lipseau. Iar în contracte, oamenii nu puteau vedea clar care e prețul final și aveau clauze abuzive. Au fost destule și cazurile în care facturile au fost emise cu întârziere.

Consiliul Concurenței este și el cu ochii pe ofertele furnizorilor.

Înainte să semnăm contractul, să ne asigurăm că primim de la furnizor oferta-tip, cu informații relevante despre prețul complet, cu toate taxele. Nu uitați că aveți dreptul la un contract clar și ușor de înțeles, cu detalii despre drepturi, obligații, condiții de plată și reziliere.

Facturile pe care le primiți ulterior trebuie să fie corecte, cu detalii despre consum, prețuri, tarife și taxe aplicate.

Puteți să vă schimbați gratuit furnizorul, fără să vă justificați decizia în vreun fel și fără să plătiți penalități.

Ca să analizați ofertele, puteți folosi comparatorul de tarife ANRE, al autorității de reglementare în domeniul energiei.

