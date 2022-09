Cum arată acum femeile care au fost declarate cele mai sexy din lume. GALERIE FOTO

În fiecare an, revista nr. 1 pentru bărbați a publicat sondajul care desemna topul celor mai sexy 100 de femei din lume, relatează Daily Star.

Ce fac acum și cum arată cele mai sexy femei din lume

1. Anna Kournikova

Jucătoarea de tenis Anna Kournikova avea doar 21 de ani când a ocupat primul loc în sondajul FHM, în 2002. Uimitoarea blondă din Rusia nu a reușit niciodată să câștige un titlu de simplu în lumea tenisului, dar a devenit, totuși, una dintre cele mai cunoscute jucătoare din acest sport.

S-a retras din tenis în 2003 din cauza unor probleme cu spatele și acum locuiește în Miami, Florida, având 41 de ani.

Pe lângă faptul că joacă ocazional meciuri de tenis, ea lucrează în televiziune și are apariții în scopuri caritabile. Anna este împreună cu Enrique Iglesias de peste 20 de ani, iar cuplul are trei copii - gemeni în vârstă de patru ani și o fiică în vârstă de doi ani.

Getty

2. Rachel Stevens

Fosta cântăreață S Club Seven, Rachel Stevens, a fost votată a doua cea mai sexy femeie din lume în 2002, când avea doar 24 de ani.

În ceea ce privește munca, ea s-a îndreptat către reality TV, ajungând pe locul patru în Strictly Come Dancing în 2008. A apărut la Celebrity Masterchef și a participat și la Dancing on Ice în 2022.

S-a căsătorit cu Alex Bourne în 2009, iar cuplul are două fiice în vârstă de 12 și 8 ani. În iulie 2022, Rachel, acum în vârstă de 44 de ani, a anunțat prin Instagram că ea și Alex se despart.

Getty

3. Britney Spears

În topurile revistei, a apărut și Britney Spers. În urma unor probleme foarte mediatizate, ea a fost plasată sub tutela tatălui ei, Jamie Spears, și a avocaților, care au preluat controlul complet asupra vieții ei și asupra tuturor bunurilor ei.

În ciuda restricțiilor, Britney a continuat să facă muzică și să cânte în turnee și concerte de mare succes.

În 2021, Britney s-a luptat pentru a se elibera și acum plănuiește să scrie o carte cu dezvăluiri, precum și noi contracte de discuri și concerte.

Ea a fost căsătorită de două ori și are doi fii. Anul acesta, la vârstă de 40 de ani, s-a căsătorit cu al treilea soț al ei, Sam Asghari.

Getty

4. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, alias J-Lo, era deja actriță, cântăreață și dansatoare consacrată când a câștigat premiul FHM la vârsta de 33 de ani, dar după aceea, cariera ei a mers din ce în ce mai bine.

Pe lângă rolurile ei, ea a fost și judecător la American Idol și și-a asigurat contracte profitabile cu mai multe companii care își promovau produsele, precum și imobile din Las Vegas.

Toată munca și succesul ei i-au adus un loc în topul celor mai influenți 100 de oameni din lume din Time în 2018.

A fost căsătorită de trei ori și are doi copii.

În iulie 2022, Jennifer s-a căsătorit cu actorul Ben Affleck, cu care a avut o relație serioasă cu câțiva ani în urmă.

Getty

5. Kelly Brook

O favorită a FHM și a cititorilor de reviste, Kelly Brook a fost constant pe prima pagină a ziarelor în ultimii 20 de ani.

Kelly a apărut și în Strictly Come Dancing, ca judecător la Britain's Got Talent, Celebrity Juice și The Masked Dancer.

Viața ei amoroasă a făcut-o să rămână în prima pagină a ziarelor, alături de unii dintre iubiții ei celebri, inclusiv Billy Zane, Jason Statham și jucătorul de rugby Thom Evans.

În zilele noastre, în vârstă de 42 de ani, ea este un ambasador al mărcii SlimFast, după ce a vorbit public despre luptele ei cu creșterea în greutate. Ea a povestit cum sânii ei uriași de 34FF i-au cauzat dureri foarte mari de spate când s-a îngrășat.

Ea este una dintre principalele prezentatoare la radioul Heart.

În iulie 2022, s-a căsătorit cu iubitul ei, Jeremy Parisi, în Italia.

Getty

6. Kylie Minogue

Cântăreața și actrița Kylie Minogue a devenit faimoasă în telenovela australiană Neighbours și apoi s-a bucurat de o carieră pop de mare succes.

Hiturile ei includ I Should Be So Lucky, The Loco-Motion, Spinning Around și Better The Devil You Know.

Dar tragedia a lovit în 2005 când a fost diagnosticată cu cancer la sân în timpul unui turneu mondial pe care a trebuit să-l abandoneze din cauza tratamentului.

Ea a învins cancerul și acum face campanii și strângeri de fonduri pentru diferite organizații de caritate împotriva cancerului.

Acum, în vârstă de 54 de ani, continuă să creeze albume și să plece în turnee.

Kylie nu s-a căsătorit niciodată și este în prezent într-o relație cu directorul de creație al GQ, varianta britanică, Paul Solomons, locuind în Australia natală.

Getty

7. Carmen Electra

Actrița, modelul, cântăreața și personalitatea media americană Carmen Electra a ajuns faimoasă prin aparițiile sale de succes în modeling, inclusiv aparițiile frecvente în Playboy.

Munca ei la Playboy i-a asigurat un rol de salvamar sexy în serialul TV Baywatch și, de asemenea, a apărut într-un număr de filme de la Hollywood, inclusiv în franciza Scary Movie, Meet the Spartans și Epic Movie.

În 2022, s-a alăturat platformei OnlyFans, spunând că i-a oferit „oportunitatea de a fi propriul șef”. Ea a fost căsătorită de două ori.

Getty

8. Holly Valance

Când a ajuns în top 10 al sondajului, Holly Valance, în vârstă de 39, a fost o vedetă a producției Aussie Neighbours, în care a jucat rolul Flick Scully.

După succesul ei TV, ea și-a lansat o carieră de succes în muzică pop, creând un single de succes. Apoi a continuat să aibă succes în topuri cu Down Boy și Naughty Girl.

Până în 2002, a lucrat și ca model și a avut roluri în câteva filme și seriale de la Hollywood, inclusiv CSI: Miami și Entourage.

Holly s-a mutat în Marea Britanie în 2009, unde continuă să facă TV și alte activități.

În 2012, s-a căsătorit cu dezvoltatorul imobiliar multimilionar din Sunday Times Rich List, Nick Candy, iar cuplul are două fiice în vârstă de nouă și cinci ani.

Getty

9. Shakira

Shakira s-a bucurat de o carieră muzicală stelară, vânzând peste 80 de milioane de discuri. A fost una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile.

De atunci s-a aventurat în alte afaceri și industrii, inclusiv actorie, lansându-și propriul parfum și jocuri video.

În decembrie anul trecut a fost anunțat că va deveni producător executiv pentru competiția de dans NBC, Dancing with Myself.

Deși nu a fost niciodată căsătorită, a avut doi copii și două relații de lungă durată.

Cea mai recentă a fost cu jucătorul de fotbal spaniol Gerard Pique, iar cuplul a anunțat în 2022 că se despart după 12 ani împreună.

Getty

10. Kristin Kreuk

Actrița canadiană Kristin Kreuk a devenit faimoasă în miniseriale TV Edgemont și Smallville.

După încheierea acestor serii, a continuat să joace în alte producții, inclusiv serialul Frumoasa și Bestia și Povara Adevărului.

Ea a mai primit roluri în filme precum Ecstasy și Space Milkshake de Irvine Welsh.

Cu toate acestea, la doar 23 de ani, ea s-a implicat fără să vrea într-un cult sexual când s-a alăturat NXIVM, crezând că este un grup de autoajutor pentru lupta cu timiditatea.Ea a fost acuzată că l-a ajutat pe fondatorul cultului să recruteze alte tinere în grup - ceva ce Kreuk a negat ferm.

Acum, în vârstă de 39 de ani, locuiește în Canada și își continuă activitatea de actriță.

Getty

Accesează galeria foto pentru a vedea cum arată vedetele în prezent.

Sursa: The Sun Etichete: , , , Dată publicare: 17-09-2022 12:45