„Costul iresponsabilității” – un nou reportaj la „România, te iubesc!” Cosmin Savu: „Joacă alba-neagra cu banii publici”

România are nevoie de investiții în infrastructură, servicii publice, spitale și școli. În 2021, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), țara noastră a beneficiat de o alocare de 29,2 miliarde de euro. Până în prezent, aproape 8 miliarde de euro din suma inițială au fost pierdute, iar la fiecare cerere de plată apar semne de întrebare.

„Unii politicieni de la București joacă alba-neagra cu banii publici, cu banii care trebuie să vină de la Comisia Europeană ca răsplată pentru reformarea statului român. Planul Național de Redresare și Reziliență, elaborat în 2021, avea o finanțare pentru România de 29,2 miliarde de euro. Avem termene și jaloane în care să ne încadrăm până în 31 august 2026. În patru ani, România a alergat după termene, a improvizat, a anulat selecții, a numit conduceri în întreprinderi de stat pe ultima sută de metri. PNRR a fost despre discursuri și nu despre execuție. Dar cine e responsabil?”, spune Cosmin Savu.