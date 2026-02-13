Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

„Costul iresponsabilității” – un nou reportaj la „România, te iubesc!” Cosmin Savu: „Joacă alba-neagra cu banii publici”

Duminică, de la ora 18:00, la „România, te iubesc!”, Cosmin Savu prezintă reportajul „Costul iresponsabilității”, o analiză a modului în care România gestionează fondurile europene destinate reformelor și investițiilor majore.

România are nevoie de investiții în infrastructură, servicii publice, spitale și școli. În 2021, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), țara noastră a beneficiat de o alocare de 29,2 miliarde de euro. Până în prezent, aproape 8 miliarde de euro din suma inițială au fost pierdute, iar la fiecare cerere de plată apar semne de întrebare.

„Unii politicieni de la București joacă alba-neagra cu banii publici, cu banii care trebuie să vină de la Comisia Europeană ca răsplată pentru reformarea statului român. Planul Național de Redresare și Reziliență, elaborat în 2021, avea o finanțare pentru România de 29,2 miliarde de euro. Avem termene și jaloane în care să ne încadrăm până în 31 august 2026. În patru ani, România a alergat după termene, a improvizat, a anulat selecții, a numit conduceri în întreprinderi de stat pe ultima sută de metri. PNRR a fost despre discursuri și nu despre execuție. Dar cine e responsabil?”, spune Cosmin Savu.

Întregul reportaj „Costul iresponsabilității” poate fi urmărit duminică, de la 18:00, la România, te iubesc!. Emisiunea este disponibilă și online, pe VOYO.

