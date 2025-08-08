Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

România figurează și anul acesta pe harta mondială „Blue Flag”, însă doar câteva plaje de pe litoralul românesc respectă standardele internaționale, primind steagul albastru, simbol al curățeniei, siguranței și protecției mediului.

Turiștii care aleg aceste locuri au parte de nisip fin, apă curată și servicii mai bune. Dar și de reguli mai stricte.

Pentru a primi celebrul steag albastru, o plajă trebuie să treacă prin evaluări riguroase, iar standardele trebuie menținute zilnic. Cea mai recentă este această plajă din Năvodari.

Anca Tinei, administrator plajă: „Sunt 33 de criterii pentru că am reușit să le bifăm pe toate. Anul acesta am primit steagul la începutul sezonului, am creat condițiile pe care eu îmi doresc să le găsesc când mă duc la o plajă. La cel puțin 2 ore, unul din băieții mei își ia cutia și instrumentul de colectare și merge să strângă gunoiul."

Iar turiștii care ajung pe o plajă Blue Flag spun că diferența se simte.

Femeie: „Se vede că este bine întreținută. Mă bucur să văd că și la noi în țară există astfel de plaje. Nu m-am simțit deloc în pericol, chiar am lăsat rucsacul aici cu obiecte de valoare."

Bărbat: „Sora mea are o fetiță cu dizabilități, are toate disponibilitățile pentru aceste probleme. Curățenie și siguranță, standard european pot să spun."

Doar șase astfel de plaje avem pe întreg litoralul. Cele mai multe sunt în Năvodari și una în sud, la Olimp.

La polul opus sunt Spania și Grecia, cu peste 600 de plaje „Blue Flag” fiecare. Și vecinii noștri bulgari au mai multe, 25.

Cristian Barhalescu, președinte ANAT Sud-Est: „Suntem ultimii pe listă din punct de vedere al plajelor, dar și ca număr de turiști străini care aleg să viziteze România."

În spatele acestei distincții stă o listă lungă de cerințe.

Raluca Popa, administrator plajă: „Avem multe facilități pentru persoanele cu dizabilități. Tot personalul care lucrează la noi pe plajă are cursuri de prim ajutor, avem salvamar."

Alina Faramite, manager plajă: „Activități pe plajă, calitatea plajei, curățenia de pe plajă, calitatea apei din zona respectivă, puncte de colectare a deșeurilor și mai ales toalete situate exact pe plajă. Prima dată, locația noastră a aplicat în anul 2017, iar plaja a primit steagul „Blue Flag” începând cu 2018.”

Femeie: „Plaja e foarte curată, nisipul este fin, chiar este frumos."

Bărbat: „Față de alte plaje este foarte bine, condiții sunt ok."

Odată obținută, certificarea „Blue Flag” este verificată anual de o organizație non-guvernamentală, afiliată Fundației de Educație pentru Mediu. „Blue Flag" se numără printre cele mai recunoscute etichete ecologice din lume, care se acordă plajelor, porturilor turistice, dar și navelor de agrement.

