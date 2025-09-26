Angajatorii renunță la anunțurile clasice și recrutează pe TikTok și Instagram. „În 24 de ore au fost în jur de 50 de CV-uri”

26-09-2025 | 19:29
Angajatorii își schimbă strategia de recrutare pentru a ajunge rapid și sigur în rândul tinerilor care stau ore întregi pe internet.

Alexandra Clej,  Yvette Mîrza

Clasicele anunțuri de joburi vacante s-au transformat acum în clipuri online pe rețelele de socializare. Firmele apelează inclusiv la trenduri online și atrag astfel mii de vizualizări într-un timp scurt.

O pizzerie din Cluj-Napoca a postat un clip pe o platformă socială și a strâns peste 10.000 de vizualizări. A primit și peste 30 de CV-uri, iar curând a fost recrutat un nou coleg: un tânăr în vârstă de 24 de ani.

Anca Spetco, manager social media pizzerie: „Am găsit acel trend în care începea cu «Guess What?» toată lumea era «What? What?». Ne dorim personal tânăr în echipă”.

Angajatele unei firme de contabilitate din București și-au găsit coleg după ce au promis în clipul de recrutare pauze interesante.

Aura Croitoru, angajată a unei firme de contabilitate: „Trebuie să avem și pauze de cafea, astfel încât să putem să ne concentrăm ca să dăm randament”.

Robert Croitoru, managerul unei firme de contabilitate: „Impactul a fost mare și a fost mai multă lume care a venit la noi pe ideea că au văzut pe TikTok”.

O altfel de recrutare a făcut și o clinică de stomatologie.

Fadi Cherry, managerul unei clinici de stomatologie: „Cred că a avut în jur de 170.000 de vizualizări. În aproximativ 24 de ore au fost în jur de 50 de CV-uri, deci foarte multe”.

Postări asemănătoare au dat roade inclusiv pentru un electrician, de pildă, sau lăcătuș.

Specialiștii spun că strategia este adaptată celor din generația Z și ajunge rapid chiar și la cei care nu și-au propus să se angajeze ori să își schimbe locul de muncă.

Daria Săvulescu, specialist marketing: „Sunt foarte ușor de consumat pe social media și ușor de vizualizat”.

Adrian Bochiș, administrator companie de recrutare: „Anunțurile clasice sunt cumva lipsite de esență, majoritatea candidaților ar vrea să vadă și cum sunt angajatorii, cum e locul de muncă, cum sunt colegii chiar. Cele mai multe CV-uri vin din zona de TikTok și Instagram”.

În România, rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat – peste 22% – în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică.

Ce se știe despre focarul de infecţie de la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi, unde șase copii au murit. IPJ Iaşi s-a autosesizat

Dată publicare: 26-09-2025 19:14

