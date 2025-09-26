Angajatorii renunță la anunțurile clasice și recrutează pe TikTok și Instagram. „În 24 de ore au fost în jur de 50 de CV-uri”
Angajatorii își schimbă strategia de recrutare pentru a ajunge rapid și sigur în rândul tinerilor care stau ore întregi pe internet.
Clasicele anunțuri de joburi vacante s-au transformat acum în clipuri online pe rețelele de socializare. Firmele apelează inclusiv la trenduri online și atrag astfel mii de vizualizări într-un timp scurt.
O pizzerie din Cluj-Napoca a postat un clip pe o platformă socială și a strâns peste 10.000 de vizualizări. A primit și peste 30 de CV-uri, iar curând a fost recrutat un nou coleg: un tânăr în vârstă de 24 de ani.
Anca Spetco, manager social media pizzerie: „Am găsit acel trend în care începea cu «Guess What?» toată lumea era «What? What?». Ne dorim personal tânăr în echipă”.
Angajatele unei firme de contabilitate din București și-au găsit coleg după ce au promis în clipul de recrutare pauze interesante.
Aura Croitoru, angajată a unei firme de contabilitate: „Trebuie să avem și pauze de cafea, astfel încât să putem să ne concentrăm ca să dăm randament”.
Robert Croitoru, managerul unei firme de contabilitate: „Impactul a fost mare și a fost mai multă lume care a venit la noi pe ideea că au văzut pe TikTok”.
O altfel de recrutare a făcut și o clinică de stomatologie.
Fadi Cherry, managerul unei clinici de stomatologie: „Cred că a avut în jur de 170.000 de vizualizări. În aproximativ 24 de ore au fost în jur de 50 de CV-uri, deci foarte multe”.
Postări asemănătoare au dat roade inclusiv pentru un electrician, de pildă, sau lăcătuș.
Specialiștii spun că strategia este adaptată celor din generația Z și ajunge rapid chiar și la cei care nu și-au propus să se angajeze ori să își schimbe locul de muncă.
Daria Săvulescu, specialist marketing: „Sunt foarte ușor de consumat pe social media și ușor de vizualizat”.
Adrian Bochiș, administrator companie de recrutare: „Anunțurile clasice sunt cumva lipsite de esență, majoritatea candidaților ar vrea să vadă și cum sunt angajatorii, cum e locul de muncă, cum sunt colegii chiar. Cele mai multe CV-uri vin din zona de TikTok și Instagram”.
În România, rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat – peste 22% – în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică.
