Acuzat că a agresat sexual peste 100 de femei, vrea în libertate. ”Ele mă doresc intens”

Individul din Bucureşti acuzat că a agresat sexual peste 100 de femei vrea să fie cercetat în stare de libertate.

"Nu am constrâns nicio pacientă", susţine cel care se recomandă psiholog, deşi până în acest moment 96 de victime, între 18 şi 35 de ani, au depus mărturie împotriva lui.

Explicaţiile halucinante ale bărbatului şi gravitatea extraordinară a cazului i-au făcut pe anchetatori să ceară inclusiv o expertiză psihiatrică. ''Are discernământ'', au stabilit medicii, care i-au pus însă diagnosticul de "tulburare de personalitate antisocială".

Aflat sub control judiciar, Bogdan Giuseppe susţine acum nici mai mult, nici mai puţin că el este o victimă a anchetatorilor. Totul în condiţiile în care aproape 100 de femei au depus mărturie împotriva lui, din cele 200 care i-au trecut pragul doar în perioada ianuarie 2016- februarie 2017. Femeile susţin că au fost agresate sexual sau violate de cel care le-a ademenit în cabinet sub pretextul unor teste de medicină muncii, pentru angajare.

Înainte de testare, individul le recomanda să ia o pastilă care, chipurile, determina dacă au consumat sau nu substanţe interzise.

Inculpatul recunoaște că le dădea o pastilă, dar spune el pe bază de plante.

”Ce efecte aveau acele plante?

De detoxifiere. Aceste produse naturiste nu aveau efect halucinogen sau psihotrop. Această pastilă arată dacă aţi consumat sau nu substanţe halucinogene. În cazul în care aţi consumat aceste substanţe acest reactiv face să vă coloreze limba în verde.

Și era o minciună..

Era o prezentare falsă, nu era o minciună.”

O prezentare falsă sub care, se notează în rechizitoriu, se ascundeau însă inclusiv urme de substanţe incluse în categoria precursori de droguri.

„Persoana vătămată a relatat că pastila respectivă i-a dat o stare de căldură, ameţeală, creştere a pulsului şi palpitaţii.”

Când se ajungea în acest punct invocând faptul că este şi medic ginecolog, individul le convingea pe cele mai multe să le facă un control, moment în care ar fi abuzat de victime. Le şi înregistra, de altfel, poliţiştii au descoperit în calculatorul său peste 300 de filme cu caracter pornografic.

”Nu am spus că sunt filmate. De ce nu am spus? Pentru că ştiu că o persoană atunci că este atenţionată că este filmată îşi schimbă comportamentul. Nu am calitățile unui violator, nu am agresat niciodată o femeie, nici măcar verbal. Toate au consimţit la întreţinerea unor raporturi sexuale, nu pentru că sunt eu Făt Frumos sau zmeul. Sunt un tip pasional”, spune Giuseppe Bogdan.

Medicii îl descriu mai degrabă ca pe un personaj cu "tulburare de personalitate antisocială", însă conştient şi responsabil de faptele sale.

”Inculpatul a reuşit să se convingă că este dorit de femei, dovada fiind bileţelele pe care el însuşi şi le scria şi pe care le păstra în cabinet: "mii de femei se îndrăgostesc de mine. Eu, Giuseppe Bogdan, am foarte mare succes în atragerea femeilor. Femeile mă doresc intens imediat cum mă văd."

”Eu nu am să mi reproşez nimic”, spune el.

Giuseppe Bogdan este în acest moment judecat într-un dosar în care i se împută 29 de infracţiuni de viol în scopul producerii de material pornografic, 2 infracţiuni de viol, 21 de agresiuni sexuale în scopul producerii de material pornografic, 2 agresiuni sexuale şi 48 de infracţiuni de violare a vieţii private. Pe numele său se fac cercetări şi într-un alt dosar, aflat încă în lucru.

