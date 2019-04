A fost identificat cel care masacra și vindea pui de baltă. Reacția Gardei de Mediu

Pro TV

În urma reportajului difuzat de Știrile Pro TV despre braconajul de broaște, Garda de Mediu Covasna a făcut verificări și-l va da pe mâna poliției pe cel care masacra și vindea puii de baltă.

Fenomenul este însă mult mai extins și controalele nu ar trebui să se oprească aici. Puii de baltă protejați prin lege sunt braconați în multe zone ale țării. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Garda de Mediu Naţională a anunţat pe pagina oficială de Facebook că divizia din Covasna a reuşit indentificarea braconierului de broaşte prezentat în cadrul reportajului difuzat de Ştirile Pro TV. Şi pentru că le vindea picioarele broaştelor - protejate prin lege la noi în ţara - Garda de mediu "va înainta o sesizare către organele de urmărire penală care au competențe". În realitate sunt mai multe persoane implicate. Puii de baltă se vând inclusiv în crâşma din satul Comandău, judeţul Covasna.

Activiştii de mediu spun că broaştele sunt braconate în mai multe zone din ţară, primăvara.

O fotografie a luat premiul întâi la concursul de fotografie de investigaţie World Press Photo în 2019. Dezvăluie corpurile broaştelor aruncate înapoi în apă, fără picioare, şi a fost surprinsă anul trecut în luna aprilie, chiar în Covasna.

Gabriel Păun, preşedinte Agent Green: "Se ştie că acest lucru se întâmplă, se întâmplă an după an, nu am văzut niciodată un comisar al gărzii de mediu pe teren în zonele în care se ştie că aceste lucruri se întâmplă."

Cei care urmăresc fenomenul spun că e din ce în ce mai greu să ţină o evidentă pentru că braconierii îşi ascund urmele.

Ioan Ghira, biolog: "Mai nou, indivizii ascund corpurile broaştelor şi nu vezi nimic practic. Înainte lăsau acolo corpurile şi puteau fi văzute. Ascund tot şi nu poţi să-ţi dai seama. E o tradiţie în unele zone, în Maramureş de exemplu e o tradiţie. Oamenii mănâncă primăvara pui de baltă."

Un kilogram de picioruşe de broască se vinde cu 50-70 de lei. Animalul e strict protejat prin lege, iar braconierii riscă închisoarea de la 3 luni, la un an, sau amenda penală.

