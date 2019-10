Rezolvarea problemei exodului creierelor și a instabilității economice prin branding

Experți internaționali în marketing, branding, tehnologie și HR de la Heineken, Philips și UiPath vin în România pentru a învăța managerii și antreprenorii din Europa de Est să rezolve eficient probleme stringente.

Printre acestea se numără: competitivitatea pe piețe dominate de giganți, găsirea și păstrarea unor angajați competenți în zone cu șomaj 0% sau gestionarea consumatorilor extrem de sceptici și selectivi.

România se confruntă cu o mare criză a exodului forței de muncă, fapt foarte vizibil în anumite județe cu o rată a șomajului de 0%. Companii de toate dimensiunile se confruntă cu problema angajărilor și cu păstrarea angajaților pe termen lung. Acest lucru, coroborat cu instabilitatea mediului politic, face ca productivitatea și profitul să scadă sau să creeze senzația de nisip mișcător care înghite orice elan de dezvoltare. Având în vedere cât de greu poate fi influențat mediului politic, managerii, antreprenorii și marketerii se văd responsabili cu găsirea de soluții. Iar faptul că au de a face cu un public tot mai sceptic și cu consumatori tot mai greu de fidelizat nu ajută deloc.

Brandingul și cultura de brand abordate în cadrul conferinței REBELS AND RULERS pe 17 și 18 octombrie pot ajuta în acest sens — dacă sunt incluse în cadrul strategiei de business. Numeroși oameni de influență din mediul local consideră că avem nevoie de un plan de țară strategic — iar brandingul strategic ar trebui cu siguranță să stea la baza lui, având puterea să influențeze trei direcții vitale:

- Brandul de angajator, cultura internă a unei companii, a unei comunități, a unui stat;

- Comunicarea externă cu publicurile tintă (potențiali angajați sau locuitori, clienți, investitori, etc.), integrarea în diferitele comunități ale publicurilor brandului;

- Abordarea trendurilor culturale din care brandul dorește să facă parte (anticiparea, analizarea și însurirea lor în cultura proprie a brandului).

Toate acestea se regăsesc în orice business, start-up sau corporativ, în orice ONG sau instituție publică și trebuie definite în mod strategic, bine gândit și analizat. Importanța ne-o explică chiar unul dintre speakerii din acest an: "Cultura de brand este ADN-ul organizației tale.

Începând cu valorile, continuând cu comportamentul și misiunea și terminând cu scopul organizației, cultura este încorporată în tot ceea ce faci în interiorul companiei și în afara ei. Cultura de brand influențează cum ești perceput în piață ca angajator, ca serviciu/produs și ca partener pentru clienții tăi." — Viorela Marcu, Employer Branding Leader EMEA @ UiPath.

REBELS AND RULERS aduce conținut vital pe aceasta temă pe parcursul a două zile de conferință și workshopuri, iar cei 20 de speakeri internaționali din SUA, Olanda sau UK, nu vorbesc “din cărți” ci din experiența lor de o viață din roluri importante în companii de renume internațional. Printre ei:

- Thomas Marzano, Philips - Global Head of Brand Experience

- Anuraag Trikha, Heineken - Former Global Director

- Nanne Bos, ING - Global Head of Brand Management

- Amy Avery, Droga5 - Chief Intelligence Officer

- Viorela Marcu, UiPath - Employer Branding Leader EMEA

Participarea unui public din întreaga Europă și mai ales din țări în dezvoltare ca Slovenia, Slovacia sau Bulgaria, demonstrează cât de mult se dorește accesul la o educație de calitate pentru dezvoltarea business-urilor și a altor entități prin branding și că această disciplină ajunge în topul intereselor managerilor, antreprenorilor, marketerilor, creativilor și specialiștilor HR.

Despre conferință



Despre organizator



