PREMIERĂ în chirurgia robotică: Pacientă operată robotic printr-o tehnică chirurgicală de reconstrucție a peretelui abdominal

Acesta a realizat, în premieră națională, o operație robotică cu sistemul da Vinci Xi pentru tratarea unei hernii incizionale complexe, folosind cea mai modernă tehnică chirurgicală de reconstrucție a peretelui abdominal. Intervenția a avut loc în cadrul MedLife Medical Park, cel mai mare hub medical al Grupului MedLife.

Pacienta, în vârstă de 68 de ani, a ajuns la medic cu două umflături proeminente în zona abdomenului. “Știam de această problemă de opt ani, însă am tot amânat operația. Nu am avut dureri, în schimb aveam un disconfort fizic puternic din cauza proeminențelor de la nivelul abdomenului. În plus, îmi era teamă că aș putea ajunge la ocluzie intestinală. Așa că, la insistențele fiicei și ale soțului, și el operat de Dr. Victor Radu, am decis să fac această intervenție”, povestește Carmen S.

În termeni medicali diagnosticul a fost de hernie incizională sau eventrație complexă, date fiind dimensiunile defectelor herniare de peste 10 centimetri și localizările acestora în multiple zone topografice ale peretelui abdominal. Eventrația apare la nivelul unor cicatrici postoperatorii, fiind o hernie dezvoltată printr-o cicatrice pre-existentă. În cazul de față, pacienta a trecut anterior prin două intervenții chirurgicale - colecistectomie laparoscopică, care a cauzat apariția unei eventrații de 6 cm la nivelul regiunii ombilicale, și un abces retroperitoneal, pentru care a fost operată deschis printr-o incizie în flancul drept și în urma căreia a dezvoltat un defect de 15 cm. Dincolo de infecția plăgilor operatorii din trecut, faptul că pacienta suferă de diabet zaharat a reprezentat un factor suplimentar care a favorizat apariția herniei incizionale.

Deși majoritatea pacienților cu hernie ajung la medic deranjați de aspectul neplăcut al “umflăturilor”, consecințele acestei afecțiuni nu sunt doar de natură estetică, explică dr. Radu. “Un perete abdominal care nu mai e integru nu se mai poate contracta eficient, astfel că toate activitățile fiziologice sunt afectate”. În plus, dacă nu se intervine chirurgical, în timp, volumul herniei crește progresiv până se ajunge la pierderea domiciliului organelor herniate, din cauza faptului că acestea nu mai au spațiu să revină în interiorul abdomnelului.

Chirurgia robotică, tehnologia care oferă un plus de acuratețe tehnicii chirugicale

Herniile incizionale se pot trata numai în urma unei intervenții chirurgicale, prin reconstrucția peretelui abdominal. Operația poate fi clasică, adică deschisă, prin abord laparoscopic sau robotic.

În cazul pacientei s-a optat pentru intervenție robotică cu cea mai performantă tehnologie disponibilă în acest moment pe piața medicală, robotul da Vinci Xi. Astfel, Dr. Victor Radu, pionier în domeniul chirurgiei peretelui abdominal la nivel european, a realizat, în premieră în România, o operație robotică cu utilizarea celei mai moderne tehnici chirurgicale de reconstrucție a peretelui abdominal – eTEP sau abord retro-muscular. Această tehnică revoluționară a fost introdusă la nivel mondial în 2016, de chirurgul Igor Belyansky și în același an, Dr. Radu a folosit-o pentru prima dată în Europa și implicit în România, în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgia Herniilor MedLife. De atunci, medicul a realizat numeroase intervenții endoscopice de reconstrucție a peretelui abdominal prin abord retro-muscular, însă aceasta este prima operație în care folosește tehnica eTEP prin abord robotic.

“Tehnica eTEP este cunoscută pentru eficiența restaurării musculare și pentru minimizarea disconfortului resimțit de pacient după operație. În plus, se adaugă avantajul tehnologiei robotice, care mă ajută să folosesc această tehnică cu o acuratețe și mai mare. Este ca și cum aș avea mai multe brațe, toate sub comanda aceluiași creier”, povestește medicul Victor Radu.

Avantajele chirurgiei robotice: siguranță și precizie pentru medic, recuperare rapidă și absența durerii pentru pacient

“Operația robotică are cel mai bun rezultat posibil”, precizează dr. Victor Radu. Robotul da Vinci Xi funcționează precum o extensie a chirurgului pentru că permite transpunerea în timp real a indicațiilor medicului cu mișcări de mare finețe și precizie, eliminând orice tremur sau ezitare a mâinilor. În plus, consola de la care sunt coordonate brațele robotice asigură vizualizarea 3D a structurilor organismului uman și mărirea imaginilor chiar și de 10 ori, ceea ce oferă un confort vizual medicului și posibilitatea de a identifica structuri extrem de fine și de a face disecții foarte precise.

De cealaltă parte, pentru pacienta în vârstă de 68 de ani, principalul avantaj al abordului robotic a constat în recuperarea extrem de rapidă, dar și în minimizarea durerilor postoperatorii. “Intervenția cu robotul da Vinci reduce riscul de complicații și ajută pacientul să se refacă mai repede după operație. De altfel, în cazul de față, pacienta a fost externată la doar 14 ore postoperator. Absența durerilor este un alt beneficiu, atât al tehnologiei robotice, cât și a tehnicii chirurgicale folosite”, adaugă medicul chirurg.

Prin comparație, o operație clasică, deschisă, nu poate fi lipsită de sângerare, lucru ce implică risc mai mare de complicații, prelungirea perioadei de spitalizare, durere intensă resimțită de pacient și recuperare mai grea. Totodată, abordul deschis, prin prisma plăgilor efectuate, aduce cu sine și un risc suplimentar de recidivă a herniei.

“Domnul Dr. Victor Radu mi-a explicat că intervenția asistată robotic este mai precisă, iar recuperarea va fi mult mai rapidă. Și așa a fost. Nu am avut niciun fel de problemă după intervenție, doar o ușoară durere în partea dreaptă, dar a trecut foarte repede. M-am bucurat că nu am avut tuburi de dren și că n-am stat mai multe zile internată. Față de cele două operații clasice pe care le-am avut în urmă cu mai mulți ani, diferența e ca de la cer la pământ. Sunt sigură că tehnologia are un rol important, dar și experiența medicului face diferența”, a adăugat pacienta.

Dezvoltarea departamentului de chirurgie robotică este parte din prima etapă de consolidare a celui mai mare hub medical - MedLife Medical Park. Intervențiile realizate cu ajutorul tehnologiei da Vinci X vin în completarea serviciilor integrate de prevenție, wellness și tratamente chirurgicale pe care MedLife le pune la dispoziția pacienților săi în cea mai puternică rețea medicală din România.

Aricol susținut de MedLife.

