(P) Zoltan Kelemen, câştigătorul finalei „La Taclale şi Parale”, primul show online de educație financiară

Primul sezon al celui dintâi show online de educaţie financiară din România s-a încheiat cu o finală ce a reunit câştigătorii. Câștigător a fost Zoltan Kelemen din Cluj.

Emisiunea online, realizată pe platforma Dreptul la banking şi moderată de Cabral, are forma unui concurs de cunoștințe generale pe teme financiare. Gradul de dificultate al întrebărilor a crescut, dar şi cel al pregătirii participanţilor. Finala "La Taclale şi Parale", în care câştigătorii s-au luptat pentru un premiu de 1000 de euro, s-a încheiat cu victoria lui Zoltan Kelemen din Cluj, absolvent al unei facultăţi de finanţe.

Secretul succesului

Câştigătorul finalei "La Taclale şi Parale" are un background solid şi o istorie lungă în domeniul financiar: "Am fost interesat de ce se întâmplă în jurul meu, să văd ce îmi impactează viața. Am urmărit știrile, bunicii erau abonați la trei ziare pe care le citeam zilnic. Și cum unul dintre lucrurile cu cel mai mare impact după Revoluție a fost recesiunea, inflația, cursul valutar, m-a interesat tot timpul partea economică. Astfel am decis să studiez finanțe și la facultate", detaliază Zoltan Kelemen. Însă ştie că e excepţia, nu regula, în rândul românilor: "Consider că băncile au inițiative bune de a crește gradul de educație financiară, însă este prea puțin. Ar trebui schimbată programa şcolară. Educația economică din liceu ar trebui să se axeze mai mult pe educație financiară în loc de teorii economice. Show-ul «La Taclale şi Parale» este un reper, dar nu aș spune că este un barometru. S-au înscris persoane care au considerat că au un nivel de educaţie financiară suficient pentru a participa la un concurs. Dacă ne dorim să avem un barometru adevărat aș lega acordarea de credite de completarea unui test de educație financiară. Rezultatul testului nu ar avea impact asupra acordării creditului, dar la sute de mii de credite pe an ar fi un eşantion relevant pentru a avea o imagine clară asupra nivelului de educație financiară. Ar fi şi un instrument educativ, chiar dacă solicitanții de credit greșesc răspunsurile vor primi rezolvarea testului și astfel vor acumula noi informații și vor învăța din asta", susţine Zoltan Kelemen.

Surse de educaţie financiară

Câştigătorul finalei “La Taclale și Parale” are şi câteva recomandări pentru cei care vor să-şi crească gradul de educaţie financiară: "Să citim presă economică, să urmărim emisiuni cu temă economică, fiindcă evoluția ROBOR ne impactează mai mult viața decât ce a mai făcut un fotbalist sau un prezentator TV. Celor care doresc să contracteze un credit le recomand să se informeze direct la mai multe bănci, să înțeleagă cum funcționează creditul pe care îl doresc." Are şi o opinie dedicată celor care se simt încă nesiguri în comunicarea cu banca: "Sfatul principal este să întrebe de mai multe ori dacă nu înţeleg ceva. Dacă tot nu este clar, să întrebe un alt consultant. Să întrebe un consultant de la altă bancă. Și ei sunt oameni și nu le vor ști pe toate. De asemenea trebuie urmărite știrile economice, trebuie citită presa economică."

Cât despre întrebarea care l-a pus în dificultate, aceasta reprezintă un paradox pentru un absolvent de finanţe: "a fost ce personalitate se află pe bancnota de 50 de lei. Plătesc cu telefonul, de obicei nu am numerar la mine".

Primul sezon al “La Taclale și Parale” a inclus cinci ediţii şi o finală, difuzate săptămânal pe Facebook pe pagina @DreptulLaBanking și pe www.dreptullabanking.ro, sâmbăta, de la ora 11.00.