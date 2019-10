(P) Ziua Afacerii Tale se sărbătorește LaDoiPași

ZIUA AFACERII TALE este un eveniment care are loc în fiecare an, în a doua marți din Octombrie. Prin această campanie onorăm și sărbătorim antreprenorii din lumea întreagă, ajutându-i să își facă cunoscută afacerea.

- Ce reprezintă Ziua Afacerii Tale?

"Este un eveniment care a ajuns la al 4 an aniversar, eveniment ce sărbătorește și onorează afacerile independente din România, iar METRO îi susține pe antreprenori ajutându-i să-și facă cunoscută activitatea, locatia si astfel sa creasca notorietatea afacerii in comunitate. În plus, Metro impreuna cu partenerii si furnizorii, pregatesc o serie de oferte speciale și evenimente tuturor clientilor ce trec pragul afacerilor participante in ziua de marti 8 Octombrie", spune Marina Zara, Head of Marketing, METRO Cash & Carry România

- Ce impact credeți că o să vă aducă participarea la acest eveniment? Mai ales că abia ați deschis magazinul?

"Fiind o afacere nou-deschisă, consideram ca Ziua Afacerii Tale reprezinta o oportunitate buna pentru a ne creste clientela, iar sustinerea METRO ajuta in consolidarea imaginii acestui business", spune Hassan Gihad Farid Mahmoud, proprietar magazin LaDoiPași

Ziua Afacerii Tale are în 2019 până la această oră, peste 650,000 oferte active în toată lumea, iar de la an la an, evenimentul crește și sprijină unu număr din ce în ce mai mare de antreprenori la nivel global. Mai multe detalii despre eveniment pe www.ziuaafaceriitale.ro.

LaDoiPași este un lanț de magazine de proximitate, înființat și dezvoltat începand cu anul 2012 de către METRO Cash & Carry pentru a încuraja antreprenorii locali să își dezvolte afacerile în si pentru comunitățile in care trăiesc.

Deschiderea magazinului MEADOWS din Calea Vacaresti, 276, este specială pentru că are loc chiar de Ziua Afacerii Tale, motiv pentru care clienții din zonă vor fi întâmpinați cu diverse oferte si promotii menite să accentueze beneficile unei comunități în care există un magazin LaDoiPași. Una dintre cele mai importante este oferta de bere 5+1, dar si degustare cafea sau promotii interesante la bauturi racoritoare. O alta activitate in aceasta zi speciala este incurajarea clientilor din zona să vină cu pungile lor de plastic, goale, si a primi in schimb o surpriza, cu scopul de a sprijini sustenabilitatea afacerii.