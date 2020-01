(P) Xsmart.ro - Solutii smart pentru un confort sporit in propria locuinta!

Evolutia tehnologiei din ultimele decenii este una foarte clara, an de an existand diferente destul de serioase din toate punctele de vedere, fie ca este vorba despre domeniu, industrial, agricol, auto.

Si pana la tot felul de gadgeturi pe care le utilizam zi de zi precum smartphone-ul sau solutii eficiente menite sa ne usureze viata de zi cu zi din propria locuinta.

Printre cele mai interesante si utile inovatii tehnologice, numaram gadgeturile pentru locuinta, avand la dispozitie o multime de solutii smart cu ajutorul carora ne putem crea un confort sporit.

In cazul in care va numarati printre aceia care sunt in cautarea unor solutii eficiente si inteligente pentru propria locuinta, puteti accesa site-ul Xsmart.ro, unde va asteapta o gama extrem de variata de produse, fiindu-va puse la dispozitie la preturi foarte avantajoase.

Un foarte bun exemplu de gadget pentru locuinta, este reprezentat de intrerupatoare touch. Acestea teoretic functioneaza si se monteaza precum un intrerupator clasic, fara a avea nevoie de vaste cunostinte, ci doar de un minim in ceea ce priveste domeniul electricitatii. Recomandat este totusi sa apelati la un electrician calificat pentru a realiza montarea intrerupatoarelor, deoarece este totusi vorba despre curentul electric, caz in care pericolul este destul de mare.

Aceste intrerupatoare touch au un design simplist dar cu totul deosebit si cu siguranta va schima aspectul camerei in care se va monta. De asemenea, un mare avantaj consta in faptul ca la alegere va puteti achizitiona un intrerupator touch cu functia de wireless, ceea ce inseamna ca il veti putea actiona de la distanta prin intermediul unui simplu smartphone, instaland o simpla aplicate.

Preturile pentru o astfel de tehnologie sunt extrem de avantajoase, chiar comparabile am putea spune cu preturile intrerupatoarelor clasice. De exemplu, pe site-ul celor de la Xsmart.ro veti putea gasi intrerupatoare touch cu preturi ce incep de la 39 de lei pentru unul simplu, si care pot ajunge pana la 140 de lei pentru un intrerupator triplu si care dispune si de functia wireless

De asemenea, pe langa o gama extrem de variata de intrerupatoare tactile, tot pentru locuinta, cei de la Xsmart.ro pun la dispozitia clientilor si alte produse precum prize modulare, prize cu functii de monitorizarea consum, wireless si asa mai departe, telecomenzi si hub-uri, camere video, becuri inteligente, senzori si diverse altele.

Toate acestea sunt produse superioare calitativ, raportul pret/calitate fiind unul mai mult decat avantajos. Fara doar si poate, toate acestea au rolul de a ne face viata mai usoara, mai confortabila si chiar mai sigura daca ne gandim la functiile wireless si monitorizare.

Nu conteaza ca este vorba despre un trai la casa sau la bloc, tot ceea ce conteaza, consta in asigurarea unui confort sporit astfel incat zi de zi sa ne putem bucura de momente pline de bucurie si relaxare, in special dupa o zi lunga la job, cand cu totii avem nevoie de astfel de momente pentru a ne incarca bateriile pentru un nou start.

Toate detaliile atat despre cei de la Xsmart.ro cat si despre produsele comercializate va sunt puse la dispozitie la numai un simplu click distanta, astfel ca, pentru a vizualiza multe alte solutii inovatoare pentru casa si nu numai, sunteti invitati sa le accesati site-ul si cu siguranta veti gasi exact ceea ce cautati pentru indeplinirea dorintelor si nevoilor pe care le aveti.