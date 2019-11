(P) Vrei să dai startul unei afaceri? Iată de ce ar trebui să contactezi o casă de avocatură modernă

Numărul persoanelor care își doresc să înființeze o companie este în creștere, iar dacă și tu vrei să dai startul unei afaceri, ar trebui să apelezi la consultanța oferită de o casă de avocatură modernă, precum NZA (Nicolescu, Zorin și Asociații).

În prezent, un specialist în domeniul juridic nu se mai ocupă doar de reprezentarea în instanță a clientului său, ci îi pune la dispoziție o mulțime de alte servicii, iar printre acestea se numără și consultanța în timpul înființării unei firme.



Așadar, chiar dacă vrei să deții o companie sau administrezi deja o societate, este indicat să contactezi o casă de avocatură modernă și flexibilă pentru a te asigura că vei primi cele mai bune servicii juridice.

Specialiștii te vor ghida și te vor ajuta să iei cele mai bune decizii pentru a avea succes în activitatea ta. Mai mult decât atât, după ce vei contacta o casă de avocatură, nu vei mai pierde banii pe drumurile făcute către Registrul Comerțului, la bănci sau în alte locuri specifice.



Iată câteva motive pentru care ar trebui să alegi o casă de avocatură profesionistă precum NZA:



Vei scăpa de birocrație



Pentru orice om de afaceri, timpul înseamnă bani, motiv pentru care este important să valorifici fiecare minut pe care îl ai la dispoziție. Un avocat va elimina toți pașii birocratici pe care trebuia să îi parcurgi în mod normal. Specialiștii în domeniul juridic au acces la anumite baze de date, iar procesul este mai simplu și mai rapid.

Apelează la o casă de avocatură modernă, iar avocații se vor ocupa de toate aspectele legate de înființarea societății, de la stabilirea numelui până la identificarea sediului social și al domeniului principal de activitate.



Consultanță permanentă pe întreaga durată a procesului



Oamenii de afaceri care contactează o casă de avocatură atunci când dau startul unui business au avantajul de a beneficia de consultanță permanentă. Dacă nu ai experiență în domeniu, va trebui să pierzi mult timp cu demersurile care urmează după eliberarea certificatului constatator și a numărului de înregistrare de la Registrul Comerțului.

Mai mult, există posibilitatea apariției multor probleme atunci când vrei să schimbi sediul social al societății, așa că serviciile pe care le oferă un avocat îți vor fi de mare ajutor.



De ce să alegi casa de avocatură NZA?



Dacă vrei să ai succes și să beneficiezi de servicii juridice profesioniste, casa de avocatură NZA este cea mai bună alegere. Avocații NZA își ghidează activitatea pe baza principiului New Law, ceea ce înseamnă că au o abordare inovatoare, diferită de ceilalți specialiști în domeniu.

New Law înseamnă cele mai moderne soluții și costuri echitabile, în funcție de serviciile aduse și nu de orele petrecute pentru efectuarea lor.



Casa de avocatură NZA are în echipă specialiști din aproape toate ariile de drept, printre care și Drept Comercial, Drept Fiscal, Dreptul Muncii, Drept Sportiv, IT și Protecția Datelor.

Avocații NZA se ghidează după principii fundamentale, precum competențe și abilități excelente în practica juridică și cea de business, capacitate de gândire antreprenorială, loialitate, profesionalism și angajament deplin pentru obținerea celor mai bune rezultate.