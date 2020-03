(P) Vrei magazin online? Aici ai cele mai utile sfaturi

Drumul de la ideea de business până la implementarea ei este adesea presărat de tot soiul de întrebări şi necunoscute. Dar nu e panică, nimeni nu s-a născut învăţat!

SFAT #1. Alege corect platforma de e-Commerce

De ce e asta important?

Pentru că astfel reuşeşti să îţi eficientizezi costurile, inclusiv cele de promovare, iar asta pentru că unele platforme sunt nu doar optimizate din punct de vedere a cât de repede se încarcă şi a experienţei de consum intuitive, ci şi din punct de vedere SEO, a contentului duplicat, a metadescrierilor etc.



Există diferite tipuri de platforme de e-Commerce, precum Open Source și SaaS (Software as a Service):



- Platformele Open Source sunt cele cărora trebuie să le dedici mai mult timp, dar şi un proces susţinut de învăţare şi ideal ceva cunoștințe de HTML și PHP. Exemple ar fi: Magento, WooCommerce / WordPress, PrestaShop, OpenCart etc.



- Platformele de tip SaaS îţi pot oferi magazine online “la cheie”. Se adresează în special antreprenorilor şi celor care nu sunt neapărat atât de tehnici. Sunt scalabile și ușor de instalat. Exemple ar fi: Blugento, MerchantPro, Shopify etc.



SFAT #2. Nu face singur totul

De ce e asta important?

Nu doar pentru că şi timpul tău costă bani, pentru că businessul tău nu trebuie să stea într-un singur om ci să se autosusţină şi să se autodezvolte, dar şi pentru că dacă tu pierzi timpul cu procesele migăloase precum sunt cele de fulfillment (adică logistica de recepţie, depozitare, împachetare şi livrare către clienţii tăi), atunci cine se va ocupa de promovarea magazinului tău online?

Este important să ştii să delegi inteligent. Caută parteneri care îţi pot uşura real munca. De exemplu:

- caută un partener care să se ocupe de serviciile de fulfillment pentru magazinul tău online

- colaborează cu o firmă de contabilitate

- investeşte în platforme care îţi livrează un magazin online „la cheie”

etc

Gândeşte-te la ce nu îţi place să faci, la ce cunoştinţe nu ai şi nici nu vrei să deprinzi neapărat şi rămâi cu atribuţiile acelor lucruri care îţi fac plăcere. De care vrei să te ocupi.

SFAT #3. Alege un model de distribuţie cu stocuri

De ce e asta important?

Pentru că atunci când eşti la început de drum nu vrei să îţi complici viaţa. Da, este adevărat că dropshipping presupune o investiţie mai mică din punct de vedere al bugetului, însă te poate obliga să fii nevoit să verifici constant şi insistent cu fiecare furnizor sau angrosist, fiecare comandă, fără să ai un control real asupra stocurilor, a calităţii produselor tale sau a livrărilor. Cu alte cuvinte, trebuie în permanenţă ţinut sub control.

SFAT #4. Alege inteligent varietatea

De ce e asta important?

Varietatea este un cuţit cu două tăişuri. Trebuie să ştii cum să profiţi de ea inteligent, înainte ca ea să profite de tine. De ce spun asta? E important să îţi alegi o nişă în businessul tău. Ceva ce te poate diferenţia de restul pieţei. Pentru varietate mare de produse există marketplace-urile, cu bugete mult mai mari de promovare. Nu este o zonă unde poţi intra cu bugete mici, deci o investiţie în stocuri atât cu articole de fashion, cât şi home&deco (de exemplu) nu este una indicată. Însă poţi şi tu, pe nişa aleasă de tine, să oferi varietate clienţilor tăi prin:

- diferite metode de plată – ia în calcul că se poate plăti chiar şi prin SMS, nu doar ramburs sau cu cardul

- varietatea modelelor – dacă alegi să vinzi, de exemplu, haine cu pisici, atunci alege diferite imprimeuri şi diferite tipuri de îmbrăcăminte (tricouri, hanorace, rochii etc)

- modalităţi de contact – alege să ţii legătura cu clienţii tăi nu doar prin prisma unui formular de contact, ci şi prin telefon sau canalele de socializare

Alegerea business-ului tău depinde nu doar de buget, dar și de timpul pe care îl poți aloca administrării acestuia. Începutul va fi întotdeauna mai greu, dar sfaturile de mai sus cu siguranţă pot să îți ofere un punct de plecare.