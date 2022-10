(P) Vinurile românești au cucerit Italia, la Milano Wine Week, cel mai mare festival de vin din Europa

Acestea au strălucit în lumina reflectoarelor de la Palazzo Bovara din Milano, în cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate vinului, Milano Wine Week, la care au participat peste 10.000 de oameni.

Peste 30 de etichete de la 14 crame românești au fost vedetele din acest an din capitala modei, unde producători, degustători, oenologi, experți și iubitori de vin din întreaga lume au avut ocazia să le cunoască într-o premieră pentru piața Italiană. Acestea fac parte din programul exclusiv Carrefour Deschidem Vinul Românesc, care din 2019 își propune să susțină producătorii local de vin și să facă din vinul românesc un brand de țară.

Printre sortimente se numără selecții clasice premium, dar și soiuri mai puțin cunoscute ale viticulturii românești, precum Crâmpoșia, Negru de Drăgășani, Șarba, Tămâioasa Românească, Feteasca Regală, Cadarca, dar și altele, despre care Marinela Ardelean, expertă în vin și ambasadorul „Deschidem Vinul Românesc”, programul exclusiv Carrefour, a povestit publicului pasionat.

”Ne bucurăm să fim parte a inițiativelor al căror scop este acela de a face cunoscut în lume potențialul vitivinicol autohton. Participarea noastră la Milano Wine Week a fost deosebit de importantă deoarece, împreună cu partenerul nostru - Carrefour România -, am putut arăta progresele pe care România le-a făcut în ultimii ani pe tot ceea ce înseamnă segment de vinuri, astfel încât să putem deveni competitivi la nivel european. Suntem parte a programului Deschidem Vinul Românesc încă de la început pentru că am crezut în abordarea pe care Carrefour o are în promovarea vinului românesc atât pe plan intern, cât și extern. La Milano, am fost prezenți cu două vinuri realizate din soiuri internaționale - Pinot Noir vinificat roze și Sauvignon Blanc - ambele fac parte din ediția realizată exclusiv pentru Carrefour, Mysterium Limited Edition. Am adoptat strategia de a prezenta vinuri realizate din soiuri internaționale pentru a fi mai ușor de evaluat de către consumatorii italieni, iar publicul a fost deosebit de încântat de vinurile noastre. În acest moment, avem în curs de dezvoltare noi vinuri produse din soiuri locale, precum Feteasca Regală, și ne propunem să promovăm intens acest soi, fiind cel mai mare producător de Fetească Regală din țară.” - Mihai Bălănescu, Director național de vânzări Crama Jidvei.

Vinurile din soiuri românești, cele mai apreciate în Italia

Vinurile românești au dat tonul în vin pe data de 9 octombrie, ziua dedicată României din cadrul festivalului, cele mai apreciate sortimente fiind Tămâioasa Românească, Negrul de Drăgășani, Busuioaca de Bohotin și Feteasca Neagră.

Tămâioasa Românească a devenit un soi emblematic pentru țara noastră. Este cel mai cultivat soi aromat, cu răspândire în toate regiunile viticole din țară și cu o vechime de peste 2000 de ani. Produs în toate variantele – sec, demisec, demidulce și dulce, a delectat publicul cu aromele sale care variază de la tămâie, busuioc, rozmarin și alte ierburi aromate uscate, flori de soc și salcâm, la fructe albe de livadă, caise și piersici de vară.

”Un vin perfect pentru un desert tradițional italian. M-a surprins gustul răcoritor și aroma. Nu știam de industria vinului din România. A fost o plăcere să descopăr azi aici aceste soiuri specifice românești. Sunt un iubitor de vin și sunt și producător mic de vin în Italia. Am venit pentru că îmi doresc să descopăr noi producători și să înțeleg mai bine unicitatea fiecărei zone. Vinurile românești merită să fie apreciate peste hotare. Aveți soiuri unice și foarte bune! A fost o plăcere să fiu aici și să o ascult pe Marinela. Cu siguranță o să mai încerc vinurile românești, poate chiar o să îmi programez o vizită la cramele din programul Deschidem Vinul Românesc” spune un producător local de vin din Italia, participant la eveniment.

Un alt soi tradițional a fost popular la Milano Wine Week în rândul participanților la cele patru Masterclass-uri susținute de Marinela Ardelean - Negru de Drăgășani, despre care italienii au spus la postul de televiziune RAI că ”Deși e cultivat în cantități mici, e un vin care merită descoperit cel puțin o dată în viață”.

Busuioaca de Bohotin este un alt sortiment consacrat care i-a cucerit pe criticii de la Milano. Specific zonei Moldovei, vinul nelipsit de pe masa românilor i-a cucerit pe italieni cu arome de petale de trandafiri, ierburi aromate, flori uscate, cireșe dulci, căpșuni, pepene galben și dulcețuri.

Feteasca Neagră produce vinuri roșii și rose și reprezintă cu succes toate regiunile viticole ale României. Considerată a fi printre primele soiuri de struguri domesticite de om, cu o vechime greu de estimat corect, a fost unul dintre cele mai apreciate vinuri de la Milano Wine Week.

Despre programul Deschidem Vinul Românesc, dezvoltat de Carrefour România

Deschidem Vinul Românesc este un program național pe termen lung, cu misiunea de a sprijini industria vinului românesc și de a pune România pe harta internațională a vinului. Experții în vin ai programului călătoresc în țară vizitând crame, de la cele cunoscute mărci, până la micile afaceri ale familiilor de producători locali, în căutare de noi vinuri pe care să le promoveze la nivel național. După ce aceștia degustă și selectează vinurile, consultanții programului sprijină vinificatorii în eforturile de branding, promovare și distribuție, pentru a pătrunde cu succes în retailul modern.

Nu este prima oară când vinurile românești sunt apreciate peste hotare. În 2021, chiar de ziua națională a României, acestea au ajuns la New York, în cadrul unei acțiuni de susținere a vinului autohton din cadrul Programului „Deschidem Vinul Românesc”, desfășurat de Carrefour, în parteneriat cu „The Iconic Estate” și Marinela Ardelean, critic internațional de vin. Evenimentul inedit de degustare a reunit peste 40 de jurnaliști, experți internaționali, importatori și autorități care au degustat, în premieră, 6 vinuri românești, realizate din 5 soiuri autohtone, dintre care unele cultivate exclusiv în România.

Sursa: StirilePROTV Etichete: Dată publicare: 17-10-2022 08:10



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.