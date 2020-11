(P) Vinul tău din Via Ta. Fii creatorul propriului tău vin, o nouă experiență, acum în România.

La crama 1000 de Chipuri din Dealu Mare, Prahova, poți să ai via ta și vinul din strugurii tăi, în sticle personalizate cu numele tău, degustari cu prietenii și un wine concierge doar al tău.

Acesta este noul concept cu care vine crama pentru iubitorii de vin și prin care le propune o experiență completă a înțelegerii, creșterii viei, producerii și savurării vinului, așa cum trece el prin toate procesele sale, de la creșterea rodului din pământ, până ajunge în sticle și pahare. Astfel, pasionații, curioșii sau necunoscătorii dar iubitori de experiențe enologice pot să-și achiziționeze butași de viță de vie, din podgoria 1000 de Chipuri din Dealu Mare, Prahova, din care să crească și să bea propriul vin.

Cum faci să ai butașii tăi de vie

Crama îți pune la dispoziție soiurile de vin, butașii de viță de vie, din care poți să alegi unul sau mai mulți, fie să-ți faci vinul tău, fie să-l faci cadou cuiva drag. Butașii tăi în via 1000 de Chipuri îți vor purta numele pentru un an sau pe cel indicat de tine, de exemplu: Ion Popescu, Familia Stan, Cuvee Adrian, Compania XYZ, Echipa anului 2020, etc.. Vei primi poze cu butașii personalizați și vei putea să-i îngrijești și să-i culegi împreună cu echipa cramei. E ca și cum ai avea via ta personală, dar administrată la standardul de calitate 1000 de Chipuri.

Soiurile din care pot fi aleși butașii sunt: Feteasca Albă, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Tămâioasă Românească, Riesling Italian, Pinot Noir, Fetească Neagră, Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon.

Experiența: Vinul, know-how-ul enologic (știința producerii vinului) și răsfățul

Pentru fiecare butaș de viță de vie achiziționat primești 6 sticle de vin din soiul ales și ai oricând acces să participi la tot procesul, de la lucrările în vie, la crearea vinului și la îmbuteliere. Vei avea acces și la degustările primeur și la „zile deschise”, organizate periodic. Vei dobândi experiență directă și know-how de la specialistii 1000 de Chipuri.

Totodată, pentru fiecare butaș primești și o degustare gratis pentru tine și încă două persoane la crama din Urlați, Prahova sau în winebarurile 1000 de Chipuri din București, iar pentru răsfăț complet, ai și o reducere de 20% la cazare în timpul săptămânii, la pensiunea de la crama din Urlați.

Doi sau mai mulți butași achiționați, aduc extra experienței și un specialist dedicat, care te va consilia în domeniul vinului.

Experiența la un nivel mai avansat

Pasionații care vor să parcurgă întregul proces la un nivel mai avansat, pot alege pachetul Barique. Aceștia vor deveni proprietarii unui barique de stejar de 225 litri (300 de sticle) și vor putea, împreuna cu consultantul, să stabilească: cupajul de vin, tipul de stejar folosit, gradul de ardere al acestuia, perioada de maturare, momentul îmbutelierii și o curare individuală a vinului.

Despre campania Vinul tău din Via Ta

Campania de la 1000 de Chipuri se desfăsoară în perioada Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021, iar numărul de butași de viță de vie este limitat pentru fiecare soi în parte, în total fiind 1000 din care se poate alege.



În ceea ce privește degustările, posesorii de butași își vor putea stabili locația și data unde au loc degustările (winebar-urule din București sau crama din Urlați) până la finalul anului 2021.

Dat fiind faptul că vinul este produs din recolta anului curent, 2020, vinul alb și vinul rose vor fi livrate începând cu luna martie a anului următor, iar vinul roșu, pentru că are nevoie de o maturare mai lungă, va fi livrat începând cu luna august.

Dacă pentru unii așteptarea pare prea lungă, până la finalizarea procesului de vinificație, de valoarea platită, se poate achiziționa vin direct din magazinele 1000 de Chipuri, din stocul curent, la prețurile momentului achiziției.

“Vinul tău din Via Ta este o călătorie care își dorește să aducă o mai bună înțelegere a experienței și a bucuriei pe care le produce vinul, de la vița de vie până la produsul îmbuteliat. Iar cei dispuși să ia parte la această aventură, cei care ințeleg valoarea pasiunii, cei care iși dau seama că fericirea este o stare care se cucerește, vor fi răsplătiți.

Încercăm astfel să surprindem unicitatea pământului, a vremii, vremurilor și a oamenilor, totul într-o experiență unică și cât se poate de personală. Călătoria se adreseaza atât iubitorilor de vin din România, cât și celor care sunt departe de casă, dar care s-ar bucura să aibă aici, un petic de vie, un vin al lor.” (Ștefan Ionescu, Owner 1000 de Chipuri)

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul cramei, www.1000dechipuri.ro.

Despre 1000 de Chipuri

1000 de chipuri este o cramă înființată în 2007, în Dealu Mare și deține 64 de hectare, din care 48 de hectare cu struguri roșii și 16 hectare cu struguri albi.

Toate vinurile sunt produse în ediții scurte, între 500 de sticle și maximum 10.000 pentru o etichetă și pot fi cumparate doar din magazinele specializate de vin și din restaurante.

1000 de chipuri este producătorul unora dintre cele mai scumpe vinuri românesti: Sforile/Fințești.