(P) Viața mea înainte de caserole

Trebuie să vă fac o mărturisire. Nu mi-am pus problema risipei alimentare prea mult înainte de 2020. Însă totul s-a schimbat când am început să lucrez de acasă. Prima dată eu, apoi soțul, iar după asta au început cei mici cu școala online.

Așa am ajuns să văd cât de multă mâncare aruncam, pentru că pur și simplu o uitam în frigider, in cratiță sau în oală. Recunosc că îmi era atât de lene sa o încălzesc, încât ajungeam sa comandăm sau să facem ceva rapid. Daca stai la bloc e și neplăcut să scapi de mâncarea stricată... știți voi.

Ceea ce a pus capac a fost următorul eveniment: am gătit ceva mai mult într-o seară, apoi a doua zi am plecat cu toții în vacanță, unde am stat o săptămână jumate. Trebuia să mă gândesc că mâncarea nu va rezista atât de mult. Când m-am întors, va dați seama ca am dat iar nas în nas cu buna mea prietenă: risipa.

Ei bine, lucrurile nu au rămas așa, pentru că sfaturile bune circulă repede, trebuie doar să cauți puțin. Așa am dat peste metoda asta de meal planning cu caserole.

Tot ce contează la meal planning e să-ți pui pe hârtie ce vrei să mănânci și să faci o împărțire a porțiilor de mâncare pe caserole, în funcție de tipul de mâncare, când și cât mănâncă fiecare. Ceea ce s-a dovedit foarte util în cazul copiilor.

Iar prin faptul că aceste caserole pot fi puse direct în cuptor sau microunde, am scăpat de alte vase folosite pentru încălzit. Nu mai vorbesc de faptul că pot sa le depozitez mai ușor în frigider datorită formelor. Sincer, nu credeam că o să am atâta ordine în frigider, dar există un moment pentru orice în bucătărie, trebuie doar să vrei.

Chiar și cei mici se împacă bine cu ele, pentru că le folosim inclusiv să păstram în congelator fructe de pădure. Iar când vrem sa facem un milk shake, le decongelez imediat la microunde.

Dacă ne întoarcem la risipa alimentară, pot spune foarte clar ca acest obicei s-a diminuat mult la noi in familie, iar acum înțelegem mult mai bine ce înseamnă să fii responsabil față de mediu, resurse și munca oamenilor care cultivă produsele pe care le consumăm.