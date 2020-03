(P) Uleiul de canabis este benefic sănătății tale! Iată cum îl poți folosi!

Uleiul de măsline este un produs consumat de mulți oameni în dieta lor zilnică datorită beneficiilor sale asupra sănătății. Ce nu știu multe persoane este că acesta nu este singurul tip de ulei care poate produce efecte pozitive asupra organismului uman.

Datorită valului crescut de cercetări științifice din ultima vreme, s-a dovedit că oamenii care consumă ulei de canabis în mod corect prezintă îmbunătățiri în ceea ce privește starea lor de sănătate.



Acesta este un extract din planta cu același nume. Cele mai importante două substanțe din planta de canabis sunt canabidiolul (CBD) și tetrahidrocanabinolul, prescurtat THC. Uleiul extras din planta de cânepă conține o canitate mare de CBD care, spre deosebire de THC, nu are proprietăți psihoactive, însă care prezintă multe beneficii în ceea ce privește sănătatea.



Oricine ar trebui să poată profita de proprietățile uluitoare pe care le are cel mai bun ulei de canabis. Iată cum poate fi folosit acesta:



Dressing pentru salată



Cea mai bună metodă de ingerare a uleiului de canabis este în stare nepreparată termic, pentru a nu risca să pierzi o parte dintre substanțele benefice din compoziția sa. Dacă alegi să-l folosești pentru a prăji ceva, acesta își pierde proprietățile din cauza temperaturii ridicate. De aceea, poți să fii inventiv și să îl utilizezi ca dressing pentru salate.



Masaj cu ulei de canabis



Pentru cei care suferă de dureri musculare sau de spate, masajul realizat cu ulei de canabis poate fi chiar un remediu miraculos. Acesta prezintă efecte terapeutice de relaxare și poate fi folosit pentru orice tip de masaj. Îl poți adăuga în recipientul unei creme de masaj realizată din lavandă, rozmarin sau orice alt ingredient pentru o experiență completă.



Consum direct



Dacă vrei să consumi în mod direct și eficient acest tip de ulei, poți pune câteva picături sub limbă. Pur și simplu, folosește o pipetă pentru a picura uleiul la nivel sub-lingual si lasă-l să se extindă în întreaga cavitate bucală. Aceasta este o metodă directă de administrare și este cea mai recomandată pentru uz medicinal.



Multiple beneficii asupra organismului



Studiile au dovedit că uleiul CBD poate diminua durerile cronice prin acțiunea sa asupra receptorilor de la nivelul sistemului endocanabinoid. Acesta reduce inflamațiile și interacționează cu neurotransmițătorii, astfel încât durerea să fie și ea redusă. Totodată, acesta s-a dovedit promițător în combaterea depresiei și a anxietății, lucru care a făcut ca multe persoane care se luptă cu aceste afecțiuni să apeleze la acest tip de tratament natural.



De asemenea, canabidiolul poate reduce stările de amețeală și vomă induse de chimioterapie. Ele sunt printre cele mai întâlnite efecte adverse la acest tip de tratament împotriva cancerului.



Totodată, un studiu recent a demonstrat că uleiul de canabis poate ajuta în tratarea acneei, datorită proprietăților sale antiinflamatoare și abilității sale de a reduce producerea de sebum de către glandele sebacee din corp. Mai mult, cel mai studiat efect al consumului este legat de acțiunea sa de combatere a crizelor de epilepsie.



Articol realizat de iAgency.ro