(P) TV Panasonic, televizorul certificat pentru serile de Netflix and chill

Dacă ești în căutarea unui nou televizor și vrei un TV care să îți fie partenerul perfect pentru serile de Netflix and chill, atunci ia în considerare un TV Panasonic.

Panasonic a anunțat că toate televizoarele sale OLED din 2019 au fost și ele certificate ca „Televizoare recomandate pentru Netflix”.

"Programul „Televizoare recomandate pentru Netflix” ajută consumatorii să identifice producătorul de televizoare care asigură o experiență mai bună pentru vizionarea filmelor Netflix ca urmare a unei testări riguroase a performanței, ergonomiei și a altor caracteristici.

Panasonic a făcut cunoscut faptul că modelele sale GX940, GX900 și GX800 au fost certificate drept „Televizoare recomandate pentru Netflix”.

TV Panasonic certificate „Recomandate pentru Netflix”:

Televizoare OLED

Seria GZ2000

Seria GZ1500

Seria GZ1000

Seria GZ950

Televizoare LCD

Seria GX940

Seria GX900

Seria GX800

De exemplu, un TV Panasonic GZ2000 a fost numit cel mai cinematic televizor din lume. Acesta este echipat cu un panou OLED 4K Professional Edition personalizat care încorporează progresele hardware realizate de Panasonic. Optimizat de către un colorist de top de la Hollywood, noul panou se remarcă prin acuratețea cromatică de neegalat și niveluri ale luminozității medii semnificativ îmbunătățite.

Disponibil în variantele cu diagonala de 65 inci și 55 inci, noul GZ2000 OLED reprezintă combinația între acuratețea tehnologică a Panasonic și ajustarea de precizie a culorilor realizată de Stefan Sonnenfeld. Stefan Sonnenfeld, fondator și CEO al Company 3, este un colaborator de încredere al unor cineaști de top. Sonnenfeld se numără printre cei mai buni artiști din lume în domeniul ajustării culorilor astfel încât acestea să spună povești și să transmită emoții.

Descris de NPR ca un „da Vinci al filmelor,” Sonnenfeld și-a folosit aptitudinile de colorist în multe dintre cele mai apreciate producții ale ultimului deceniu: A Star is Born, Wonder Woman, Man of Steel, Beauty and the Beast, Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, 300 și multe altele. Ca mulți alți coloriști de top, el folosește în activitatea sa de zi cu zi ecranele Panasonic OLED ca monitoare de referință de mare format pentru client.

Netflix Calibrated Mode

În plus, Panasonic a anunțat faptul că gama sa de televizoare OLED fabricate în 2019 va integra Netflix Calibrated Mode, un mod de imagine care configurează televizorul în același fel în care creatorii calibrează monitoarele de control post-producție, aducând calitatea imaginii master direct în sufrageria ta.

Odată cu această acțiune, Panasonic și-a extins serviciile prin care livrează cele mai clare imagini și către conținutul de tip streaming.

Panasonic și Netflix colaborează de mult timp, livrând divertisment la cea mai bună calitate posibilă. Prin intermediul acestui parteneriat strâns, un TV Panasonic OLED are acum posibilitatea să integreze show-urile TV și filmele Netflix în forma lor originală. Cu o simplă setare de meniu, abonații Netflix vor avea ocazia de a experimenta culori clare, contrast dinamic precis și mișcări reale – exact cum a intenționat creatorul.

Netflix Calibrated Mode se aplică întregului catalog Netflix care include seriale TV, documentare, filme și altele. De exemplu, acum este mai ușor ca niciodată pentru fanii serialului Stranger Things să experimenteze detaliile întunecate ale acestuia exact cum le-a gândit și produs creatorul.

„Calitatea înseamnă totul pentru noi și suntem deosebit de încântați să introducem Netflix Calibrated Mode și pe televizoarele OLED Panasonic așa încât consumatorii noștri să aibă ocazia de a experimenta conținutul de pe Netflix într-un mod autentic”, a declarat Rob Caruso – Netflix.

„Obiectivul Panasonic este să livreze „mai mult” Hollywood către „mai multe” case („Hollywood to your home” – slogan Panasonic). Am realizat deja acest lucru prin introducerea Dolby Vision și Dolby Atmos în modele noastre de bază. Datorită acestei colaborări cu Netflix, ne atingem din nou obiectivul: aducem calitatea master a imaginii în fața câtor mai mulți consumatori”, a declarat Yasushi Murayama, managerul departamentului Audio-Video al Panasonic Europa.

În concluzie, televizoarele Panasonic sunt un MUST pentru iubitorii de filme din moment ce ele fac parte dintr-o listă selectă de televizoare care nu numai că sunt certificate de către Netflix drept „Televizoare recomandate” dar au, de asemenea, încorporat Neflix Calibrated Mode.