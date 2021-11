(P) Top 5 oferte de Black Friday în derulare în noiembrie la Carrefour!

Black Friday înseamnă, în acest an, o lună de oferte speciale și reduceri la Carrefour, până pe 1 Decembrie.

Astfel, în această perioadă veți găsi în fiecare zi pe site-ul Carrefour oferte cu prețuri avantajoase la frigidere, mașini de spălat și alte aparate electrocasnice, televizoare, calculatoare, telefoane mobile, articole de îmbrăcăminte, jucării, mobilier etc. Pentru acest Black Friday special, iată cele mai atractive oferte ale magazinului, din cele mai importante categorii de produse.

Televizoare: LG OLED48C11LB



În categoria echipamentelor TV, două opțiuni avantajoase sunt Samsung 58AU7172 și LG OLED48C11LB, la prețul de 2699,9, respectiv 4699,9 lei. Amândouă sunt televizoare smart, cu rezoluție 4K și care se pot conecta la internet. De asemenea, ambele dispun de funcții avansate precum imagine HDR (High Dynamic Range), care poate reda un număr mult mai mare de nuanțe de culori față de un ecran 4K obișnuit. Modelul produs de LG are însă un ecran OLED, cu iluminare individuală pentru fiecare dintre cele aproximativ patru milioane de pixeli, avantaj care se traduce într-o calitate a imaginii fără egal.

Telefon mobil: Samsung Galaxy A52S



Dacă nu sunteți cu adevărat pasionat de jocuri pe telefonul mobil sau nu aveți nevoie de un telefon cu ecran foarte mare, atunci Samsung Galaxy A52S, disponibil la prețul de 1679,9 lei, este tot ce aveți nevoie. Este un telefon 5G, cu procesor octa-core, un spațiu generos de stocare, de 128 GB, în care pot încăpea mii de poze și piese muzicale, patru camere foto (plus una pentru selfie-uri) și o memorie RAM de 6 GB. În plus, telefonul este certificat cu un rating IP67 pentru rezistența la apă și praf. Va rezista dacă îl scăpați în cadă sau la o scurtă ploaie ușoară, dar nu este indicat să îl expuneți la jet de apă, nici măcar la robinet.

Combină frigorifică: Hotpoint HA70BE 31 X



Avantajul unui frigider No Frost este faptul că nu trebuie dezghețat niciodată. În cazul combinelor frigorifice, se recomandă să alegeți un model Total (sau Full) No Frost, care dezgheață automat și congelatorul, cum este de exemplu Hotpoint HA70BE 31 X. Cu capacitatea sa de 444 de litri, această combină frigorifică poate satisface nevoile unei familii. Compresorul este de tip inverter și are o garanție oferită de producător de 15 ani.

Mașini de spălat rufe: Indesit BWE81285XWEEN



Acest model de mașină de spălat rufe Indesit, disponibil la prețul de 1359,92 de lei, are o capacitate de spălare ideală pentru o familie, respectiv 8 kg de rufe, și o turație maximă a tamburului de 1200 de rotații pe minut. Motorul este de tip inverter, rezistent și cu consum redus de energie (clasa energetică B). Mașina are un program special pentru spălare de textile din lână, un program rapid, de 30 de minute, și unul pentru spălarea pilotelor, a jachetelor și a pernelor. Modelul are și o variantă cu o capacitate de 9 kg și 1400 de turații pe minut.

Uscător de rufe: Candy CSOE H7A2TES



Iarna, un uscător de rufe este extrem de util deoarece rezolvă problema uscării rapide a rufelor. În general, marele dezavantaj al uscătoarelor de rufe convenționale este consumul ridicat de energie. Acest model de la Candy, la prețul de 1499,9 lei, este însă echipat cu o pompă de căldură care recirculă aerul cald în circuit închis, aparatul fiind astfel încadrat în clasa energetică A++. Are o capacitate de 7 kg și 14 programe de uscare, absolut suficient pentru orice fel de nevoi. De asemenea, dispune de conectivitate Wi-Fi și Bluetooth, putând fi controlat prin intermediul telefonului mobil.

Aspirator: Bosch BGC05AAA1



Aspiratorul Bosch BGC05AAA1, disponibil la prețul de 329,9 lei, este ideal pentru locuințele de dimensiuni medii. Puterea motorului de 700 W este mai mult decât suficientă pentru a curăța majoritatea suprafețelor, inclusiv covoarele cu fir lung. Este un model compact, care poate fi depozitat cu ușurință într-un spațiu mic, și este de tip bagless (fără sac), cu un compartiment pentru praf cu capacitatea de 1,5 litri.



Pentru deținătorii de animale de companie, pentru curățenia covoarelor sau pentru persoanele sensibile la praf recomandăm un model de aspirator cu sac precum Rowenta Compact Power Animal Care, la prețul de 319,9 lei. Grație sistemului avansat de filtrare, 99,98% din praful aspirat este filtrat. Tot datorită acestei tehnologii performante, nu va fi nevoie să schimbați niciodată cele două filtre de la motor, dacă folosiți sacii Rowenta Hygiene+. Aspiratorul dispune de o perie combi, una pentru pardoseli dure și de o perie specială de aspirat părul de animale.



Pentru persoanele care locuiesc la casă, recomandăm un aspirator puternic precum Kärcher WD 5 (629,9 lei). Având o putere de 1000 W WD 5 poate aspira inclusiv lichide, iar sacul său filtru de pâslă are capacitatea de 25 de litri. Aspiratorul are de asemenea și funcție de suflare, pentru îndepărtarea frunzelor uscate.