(P) Testează chiar acum cele mai noi cosmetice CBD disponibile în România!

Piața produselor pe bază de CBD (canabidiol, unul dintre compușii activi "inofensivi" din planta de canabis) este în continuă expansiune la nivel mondial.

Dacă în urmă cu câțiva ani exista doar ulei de canabis, în prezent oamenii pot cumpăra capsule, cristale, e-lichid pentru țigara electronică și cosmetice CBD. Ba mai mult, anumiți producători oferă chiar și CBD pentru animale. Spre deosebire de alte situații, România s-a raliat rapid acestui trend global, grație unor producători dedicați, precum CBDLife.ro, care aduc în țară cele mai noi brand-uri de afară.

În continuare, vom vorbi despre două dintre cele mai noi cosmetice CBD disponibile în oferta producătorului amintit mai sus, introduse de curând pentru clienții români. Acestea sunt produse certificate, 100% de încredere, cu efecte puternice și garantate. Iată care sunt caracteristicile, beneficiile și prețurile acestor cosmetice CBD:

1. Cremă hidratantă My CBD - 129 de Lei

Această cremă hidratantă cu un conținut ridicat de CBD are, pe lângă canabidiol, și următoarele ingrediente: ulei de măsline, ulei de arnică, lavandă și ceară de albine. Crema My CBD este 100% naturală, are un efect răcoritor și este extrem de ușor de aplicat. În plus, are numeroase beneficii: oferă o hidratare intensă pielii, alină durerile articulare și relaxează masa musculară. Mai trebuie precizat că acest compus non-psihoactiv numit canabidiol are nenumărate proprietăți analgezice, anti-inflamatoare și de relaxare a musculaturii.

2. Cremă CBD Ice Effect - 99 de Lei

Acest produs din gama de cosmetice CBD este comercializat sub brand-ul Dinafem și, așa cum îi spune și numele, are un efect de răcire. Crema Ice Effect este un bun analgezic și anti-inflamator, fiind foarte eficientă în ameliorarea crampelor musculare, a durerilor și umflăturilor din diverse părți ale corpului. Acestea pot fi cauzate de circulația deficitară sau de tensiunea crescută. Totodată, acest produs își dovedește eficiența și în prevenirea febrelor musculare, dar și în recuperarea în urma oricărui efort fizic susținut.

Aceste cosmetice CBD conțin extract de cânepă și uleiuri esențiale din mentă, fiind îmbogățite cu componenți activi CBD. În ceea ce privește modul de folosire, crema trebuie aplicată pe zona afectată, urmată de masarea acesteia până la absorbția în piele. Având în vedere textura sa fină, crema Ice Effect este absorbită foarte ușor în piele și oferă o senzație de relaxare și împrospătare.

Clienții care au testat produsele din gama de cosmetice CBD se declară încântați de proprietățile acestora. "După trei zile de aplicare, erupția acneică a încetat, apoi pielea a căpătat un aspect normal. Acum, îl folosesc de două ori pe săptămână și nu mai știu ce înseamnă acnee", scrie Diana I., care a folosit o cremă specială pentru această problemă adolescentină. "Crema funcționează bine, după câteva zile a început să își facă efectul", susține și Florin, care a folosit un gel calmant CBD.

Pe lângă crema hidratantă My CBD și crema Ice Effect, în oferta CBDLife.ro mai există și alte cosmetice CBD, după cum urmează: balsam de buze PharmaHemp cu concentrație 3% CBD, cremă Cibdol CBD Zemadol 50 de mililitri, cremă Aczedol pentru acnee, cremă hidratantă cu extract de cânepă Endoca (750 de miligrame CBD) etc.