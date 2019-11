(P) Tesla dezvolta baterii auto care vor avea durata de viata de 1.6 milioane kilometri

Cercetatorii au dezvoltat baterii auto cu o durata de viata dubla fata de cea a bateriilor auto actuale ale masinilor produse de Tesla.

Evolutia bateriilor auto pentru masinile electrice Tesla



La inceputul acestui an, Elon Musk a declarat ca masinile electrice produse de Tesla vor avea in curand baterii auto care vor durata peste 1.6 milioane kilometri.

De curand, cercetatorii de la Universitatea Dalhousie au publicat o lucrare in Jurnalul Societatii Electrochimice care aduce Tesla cu un pas mai aproape de aceasta viziune.

Lucrarea descrie o baterie ci litiu-ion care ar trebui sa poata oferi o durata de viata de peste 1.6 milioane km unei masini electrice si care pierde mai putin de 10% din capacitatea sa de energie pe parcursul vietii.

Potrivit fizicianului Jeff Dahn care a condus cercetarea, aceasta reprezinta mai mult decat dublul kilometrajului pe care proprietarii masinilor electrice Tesla se pot bucura in prezent, noua baterie auto depasind semnificativ orice baterie similara de litiu-ion raportata anterior.

Tehnologie noua pentru taxiurile robot si camioane electrice de cursa lunga

Elon Musk a mentionat ca tehnologia nou descoperita pentru bateriile auto, numita Plaid, ar putea fi utila in special pentru taxiurile robot autonome si camioanele electrice de cursa lunga - doua produse dezvoltate de Tesla.

Lucrarea intra in detalii explicite cu privire la partea chimica a bateriilor auto, aceasta fiind cea care determina functionalitatea si durabilitatea lor.

Informatiile obtinute in urma cercetarilor realizate de echipa Dalhousie, cercetari care au fost finantate de Tesla pentru a imbunatati bateriile cu ioni de litiu, in mod firesc ar fi secrete. Insa, ele au fost facute publice pentru a oferi repere moderne, noi, atat petru tehnologia celulara veche cat si pentru cea noua si a incuraja si alti cercetatori sa isi indrepre atentia catre descoperirea solutiilor care sa extinda durata de viata a bateriilor auto si mai mult in viitor.

Dupa cum a subliniat Wired, Tesla a primit un brevet pentru o noua baterie auto pentru autovehicule electrice la numai cateva zile dupa publicarea lucrarii. Bateria descrisa in brevet prezinta aceeasi compozitie chimica ca cea detaliata in lucrarea de cercetare, iar Dahn insusi este mentionat ca unul dintre inventatori. Fostii cercetatori care au lucrat alaturi de Danh au declarat ca exista o sansa foarte mare ca bateriile auto litiu-ion patentate de Tesla sa le depaseasca pe cele detaliate in lucrarea de cercetare.

Viziunea lui Tesla incepe sa se concretizeze

Elon Musk este cu siguranta un vizionar al tehnologiei, afirmatiile lui nefiind nefondate. Chiar la inceputul acestei luni el a declarat ca Tesla lucreaza alaturi de cercetatorii de baterii de la Universitatea Dalhousie din Halifax, Nova Scotia, pentru a definitiva solutiile inovatoare.

Echipa de cercetare considera ca cei 1.6 milioane km sunt doar inceputul si se asteapta ca noua baterie auto brevetata de Tesla sa depaseasca de fapt acest obiectiv de referinta. Inca nu se stie cand va fi gata, dar, cu siguranta, inceperea productiei noilor baterii auto va fi un mare succes in domeniul autovehiculelor electrice.

Avantajele bateriilor auto noi promise de Tesla

Pe langa avantajul incredibil al autonomiei oferit de noile baterii promise de Elon Musk, faptul ca Tesla isi va construi propriile baterii aduce si avantajul ca ele vor putea fi optimizate dupa propriile nevoi. Mai mult, daca Tesla is va face propriile baterii auto si nu va mai avea nevoie de intermediari, costurile de productie vor fi semnificativ mai mici, ceea ce va duce la scaderea pretului masinilor electrice realizate de Tesla.

Tesla pare sa fie pe calea crearii nu numai a propriilor baterii, dar, asa cum s-a intamplat deseori in industria auto, este cat se poate de sigur ca va revolutiona industria bateriilor auto, facandu-le mai puternice, cu o autonomie mai lunga, dar si mai sigure si mai putin toxice.