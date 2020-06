(P) Sun Pharma, în faza 2 a studiului clinic cu primul medicament fitofarmaceutic pentru COVID-19

Sun Pharma, care deţine in România compania Terapia, inițiază faza a II-a studiului clinic pe AQCH, un medicament fitofarmaceutic, ca tratament potențial pentru pacienții cu COVID-19

• Primul medicament fitofarmaceutic aprobat pentru studiu clinic de DCGI pentru COVID-19

• Studiul clinic se va desfășura în 12 centre din India la 210 pacienți; rezultatele așteptate în Octombrie 2020

• Medicamentul a arătat efecte anti-SARS-CoV-2 în studiile in vitro efectuate în colaborare cu Centrul Internațional pentru Inginerie Genetică și Biotehnologie (ICGEB), Italia

Mumbai, India, 5 iunie, 2020: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, „Sun Pharma” și include filialele sale și / sau companiile asociate) a anunțat astăzi că a început faza a II-a a studiului clinic la AQCH, un medicament fitofarmaceutic (derivat din plante) pentru tratamentul COVID-19. Compania a primit aprobarea de la agentia nationala a medicamentelor din India (DCGI) pentru efectuarea fazei a II-a a studiilor clinice în luna aprilie a acestui an.



Studiul clinic va fi realizat în 12 centre din India la 210 pacienți. Durata tratamentului pentru pacienți va fi de 10 zile. Rezultatele studiului clinic sunt așteptate până în octombrie 2020. Studiul de siguranță al AQCH a fost deja finalizat și medicamentul a fost găsit în siguranță la doza recomandată pentru faza a II-a a studiului.



Dilip Shanghvi, director general al Sun Pharma a menționat: „Acesta este primul medicament fitofarmaceutic aprobat pentru studii clinice de către DCGI, ca tratament potențial pentru COVID-19. AQCH a arătat efecte anti-SARS-CoV-2 în studiile in vitro efectuate în colaborare cu ICGEB, Italia. Aceste rezultate combinate cu informații despre mecanismul de acțiune prin intermediul studiilor in vitro și a studiilor pe animale mici ne oferă încrederea de a evalua această opțiune potențială de tratament pentru pacienții cu COVID-19.”



AQCH, care este dezvoltat pentru Febra Denga, a arătat un efect antiviral larg în studiile in vitro și, prin urmare, este testat ca o opțiune potențială de tratament pentru COVID-19. Din 2016, Sun Pharma lucrează foarte strâns cu DBT-ICGEB, sub conducerea Dr. Navin Khanna și CSIR-IIIM, sub conducerea Dr. Ram Vishwakarma, pentru a dezvolta un medicament fitofarmaceutic pentru Febra Denga. Lucrările privind evaluarea medicamentelor derivate din plante pentru tratamentul dengue au început în 2007 sub îndrumarea Grupului de lucru al Departamentului Biotehnologiei (DBT) privind plantele medicinale și aromatice.



Dr. Renu Swarup, secretar al Departamentului Biotehnologiei din cadrul Ministerului Științei și Tehnologiei, a declarat „Eforturile noastre de a dezvolta un medicament sigur, eficient și accesibil împotriva bolii Denga au început în urmă cu aproximativ 13 ani. Echipa colaboratoare a inițiat rapid studii pentru dezvoltarea unui medicament împotriva COVID-19. Îi dorim succes echipei colaboratoare în desfășurarea studiului clinic împotriva COVID-19 și totodată pentru dezvoltarea medicamentelor fitofarmaceutice împotriva altor boli infecțioase.”



Dr. Shekhar C Mande, director general al CSIR a comentat că „CSIR a avut o asociere de lungă durată cu industria farmaceutică din India și salută această colaborare cu Sun Pharma în promovarea AQCH în studiile clinice pentru pacienții cu COVID-19. Această colaborare se aliniază la rațiunea noastră științifică pentru cel mai rapid mod de a dezvolta medicamente împotriva SARS-CoV-2 ”.