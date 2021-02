(P) Stresul, depresia și anxietatea pot fi tratate cu ulei CBD! Ce spun studiile

Stresul, depresia și anxietatea sunt afecțiuni comune care afectează o mare parte din populație.

Acestea sunt cu atât mai întâlnite în această perioada, fiind aplificate de pandemie și de restricțiile impuse de autorități, dar și de temerile oamenilor în ceea ce privește îmbolnăvirea.

Aceste probleme sunt mai frecvente decât ai crede. Ele pot fi combătute cu ajutorul unor specialiști, dar și al unui stil de viață sănătos ce cuprinde o alimentație echilibrată și somn odihnitor.

În ajutorul acestora vine însă și uleiul CBD care în ultimii ani și-a dovedit eficientă în tratarea stresului, depresiei și anxietății. Iată ce efect are acest ulei în tratarea acestor afecțiuni, potrivit studiilor.

Uleiul CBD în tratarea stresului

Cu problema stresului ne confruntăm toți la un momentdat în viață. Este o parte normală a vieții noastre, însă devine o probleme în momentul în care se transformă în stres cronic.

Stresul cronic își pune amprenta asupra vieții noastre de zi cu zi și, în timp, afectează și bună funcționare a organelor. În plus, persoanele care nu pot gestiona stresul sunt mai predispuse îmbolnăvirilor și infecțiilor.

StirilePROTV

Din fericire, studiile efectuate în ultimii ani arată că administrarea de ulei de canabis CBD pentru ameliorarea și chiar combaterea stresului este foarte eficientă.

Potrivit unui studiu efectuat în anul 2013 în cadrul Universității din Haifa (Israel), tratamentul cu canabinoizi poate reduce stresul și preveni instalarea depresiei în cazul persoanelor care au suferit o experiență traumatică.

În plus, uleiul de cânepă ajută la calmarea corpului. În plus, având rol antiinflamator, uleiul CBD poate preveni apariția bolilor autoimune cauzate de stres. În plus, poate inhibă anumite substanțe chimice din organism, responsabile cu durerea (cum se întâmplă în cazul durerilor de cap cauzate de stres).

Uleiul CBD în tratarea depresiei

Depresia este o stare de triste constanța, profundă, care poate afecta gândurile, emoțiile și comportamentul unei persoane. De cele mai multe ori, persoanele care suferă de depresie își pierd interesul pentru lucrurile care înainte erau plăcute, își pierd speranța, se simt neajutorate, sunte mereu îngrijorate pentru orice lucru, oricât de mărunt și au adesea sentimente de vinovăție.

Din păcate, în prezent, depresia este tot mai întâlnită la persoane de toate vârstele, inclusiv la copii. Studiile au arătat însă că pe lângă ajutorul de specialitate oferit în cazul acestor persoane, uleiul CBD are efecte benefice în tratarea depresiei.

Există însă și vești bune! Uleiul CBD este tot mai popular în domeniul medical și poate ajută la tratarea depresiei.

Tratamentul complementar ulei CBD este adesea recomandată în cazul persoanelor care suferă de depsreie, în special în străînătate, unde beneficiile acestuia sunt mult mai cunoscute.

Atenție însă, uleiul CBD nu se folosește că tratament singular ci în completarea ședințelor de terapie și, dacă este necesat, în completarea tratamentului medicamentos prescris de medic.

Uleiul CBD în tratarea anxietății

Anxietatea se manifestă prin stări de panică și neliniște, tulburări de somn, respirație întretăiată, uscarea cavitații bucale, stări de amețeală și vertij, palpitații, transpirație abundență, imposibilitatea de a fi calm.

Anxietatea poate fi tratată cu ajutorul psihoterapiei. Cercetătorii susțîn însă că uleiul CBD joacă un rol important în tratarea anxietății.

Studiile au arătat că administrarea unei doze controlate de ulei CBD este de ajutor inclusiv persoanelor cu anxietate socială. În cadrul unui studiu realizat pe un grup de 24 de persoane cu această tulburare, cei care au primit 600 mg de CBD au arătat un disconfort redus atunci când au vorbit în public față de persoanele din grupul placebo.

Alte studii au arătat că uleiul CBD vape este util și în cazul persoanelor care suferă de alte forme de stres post-traumatic (cum sunt veteranii de război sau persoanele care au trecut prin accidente majore).

