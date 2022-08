(P) Stațiile Petrom și Poliția Română lansează Campania pentru siguranța copiilor pasageri în mașină

Campania „Misiunea Zero Copii neasigurați - pentru zero victime în accidentele rutiere” își propune să schimbe atitudinea românilor în ceea ce privește siguranța copiilor pasageri în mașină.

Stațiile PETROM, în parteneriat cu Poliția Română, lansează Campania națională de conștientizare în rândul părinților, cu privire la importanța folosirii sistemelor de siguranță pentru copii, în timpul deplasărilor rutiere. România se află din nou pe primul loc în topul mortalității în accidente rutiere. Cifrele se traduc în victime adulți, dar și copii. 142 de copii au decedat în accidente rutiere doar în 2021, iar dintre aceștia, 105, adică trei din patru, au fost neasigurați.

Daniel Ion, Retail Manager Romania OMV Petrom: „Cu toții trebuie să fim conștienți de importanța sistemelor de siguranță, deoarece, în momente critice, viața noastră depinde de ele. De aceea, stațiile Petrom în colaborare cu Poliția Română lansează o amplă campanie de conștientizare, prin care vrem să atragem atenția asupra utilizării mijloacelor de siguranță rutieră în mașină, mai ales când vine vorba despre protecția copiilor."

Comisar șef de politie George Grigore: „Misiune Zero Copii neasigurați are ca scop conștientizarea si responsabilizarea tuturor cetățenilor, dar in special a părinților cu privire la importanta respectării normelor rutiere prin portul centurii de siguranța si a sistemelor de retenție in cazul copiilor, pentru ca de cele mai multe ori acestea au salvat vieți.”

Inițiativa „Misiune Zero Copii neasigurați” derulată de stațiile Petrom în parteneriat cu Poliția Română va fi susținută printr-o campanie de comunicare mass-media care aduce în prim plan rolul părinților în protecția celor mai mici pasageri din trafic.



