(P) Stand Up - LOreal Paris susține lupta împotriva hărțuirii stradale

În 2022, L’Oréal Paris a lansat în România programul Stand Up împotriva hărțuirii stradale, o inițiativă cu o implicare socială de amploare și cu un obiectiv major de creștere a gradului de conștientizare și educare privind hărțuirea în spațiile publice.

De la lansarea la nivel local a programului în luna noiembrie, și până în luna iulie a acestui an, 5300 de persoane au reușit să parcurgă acest training, facilitat de către Centrul FILIA, în școli și universități, iar 7800 de persoane au beneficiat de training în format online, prin intermediul platformei Stand Up.

La nivel internațional, programul a fost inițiat în 8 martie 2020, alături de Right To Be, un ONG cu expertiză importantă în lupta împotriva diverselor tipuri de hărțuire, beneficiind, în același timp, de suportul ambasadoarei de brand, Eva Longoria.

Stand Up are la bază un studiu social global, realizat în parteneriat cu Ipsos, care a investigat fenomenul hărțuirii stradale la scară largă, în diferite culturi, și care a dezvăluit cifre alarmante: 80% dintre femeile intervievate au experimentat hărțuirea în spații publice, iar dintre acestea, 1 din 5 femei erau minore. Mai mult, studiul a arătat ca principalul motiv pentru care oamenii nu intervin atunci când asistă la un act de hărțuire este acela ca nu știu ce au de făcut - 86% dintre martori susțin că nu au știut cum să reacționezeîn asemenea situații.

Rezultatele studiului au confirmat nevoia urgentă de a răspunde și de a combate hărțuirea stradală, prin oferirea unor instrumente adecvate. Astfel, împreună cu Right to Be, L’Oréal Paris introduce un program de training, fondat pe metodologia celor 5D (Distrage, Deleagă, Documentează, Direcționează, După Hărțuire), ce include 5 instrumente simple și eficiente care ajută oamenii să acționeze în siguranță atunci când sunt martori sau victime ale hărțuirii stradale.

“Continuăm şi în acest an misiunea L’Oréal Paris de a conştientiza importanţa opririi fenomenului de harţuire stradală în Romania sub orice formă s-ar manifesta acesta. Prin participarea la trainingul online, disponibil pe Standup-romania.com, cât și prin recomandarea lui către cei apropiaţi, oricine se poate alătura campaniei. În cele 15 minute de training poţi afla cum să faci faţă unei situaţii de hărţuire stradală atât din postura de victimă, cât şi din postura de martor. Este simplu, util, şi usor de pus în practică, fără a te expune la o situație de risc. Însă, Stand-UP este mai mult decât un training – este misiunea pe termen lung a brandului L’Oréal Paris de a sprijini femeile din România, deoarece fiecare dintre noi merită să se simtă în siguranţă, să meargă pe stradă fără teamă, și să fie încrezatoare şi puternică în fiecare zi din viața ei.’’ declară Daniela Crăciun-Mercaş, Business Unit Manager Make-up L’Oréal .

În România, Stand Up împotriva hărțuirii stradale se bucură de sprijinul Centrului FILIA, ONG dedicat advocacy-ului pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. O componentă importantă a programului Stand Up o reprezintă organizarea training-urilor în liceele și universitățile din București și din țară, prin intermediul cărora peste 5.000 de tineri, cu vârsta de peste 16 ani, au învățat cum să acționeze în siguranță pentru a combate hărțuirea stradală.

„Chiar dacă este un comportament ce poate fi sancționat prin lege, hărțuirea stradală este încă departe de a fi văzută, la nivelul societății, ca o formă de violență de gen, iar în absența recunoașterii ei drept fenomen, prea multe fete si femei trăiesc cu vină și rușine. Credem că există o imensă nevoie de informare, astfel încât persoanele care trec prin hărțuire stradală sau care sunt martore să poată lua atitudine. Este momentul să schimbăm mentalitatea generală, iar colaborarea cu L’Oréalși Right To Be reprezintă o oportunitate extraordinară pentru a face pași în direcția bună.”, afirmă Adela Alexandru, Expertă egalitate de gen, Centrul FILIA.

Până în prezent, peste 1.900.000 de persoane din 41 de țări au fost pregătite prin programul Stand Up, iar 97% dintre ele pot identifica mai ușor hărțuirea în spațiile publice și se simt mai pregătite să intervină, în urma participării la acest training. La nivel local, L’Oréal Paris își propune o creștere de 33% a ratei de parcurgere a trainingului pentru restul anului 2023, cu un target cumulat de 16000 de persoane care să fi parcurs trainingul, atât cu sprijinul Centrului FILIA, cât și prin intermediul platformei de training online.

Mai multe informații: Standup-romania.com

