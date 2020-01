(P) Specialiștii sibieni de la PEFOC te ajută să-ți montezi un termoșemineu în condiții optime de siguranță și confort

Dacă locuiești la casă, specialiștii de la PEFOC îți propun una dintre cele mai inedite metode de încălzire al spațiului.

Astfel, tu, alături de familie sau prieteni, urmează să vă bucurați de momente cu adevărat speciale, învăluiți în atmosfera îmbietoare la gura unui semineu pe lemne călduros și aspectuos. Vestea bună este că, cele mai noi modele de șemineu existente pe piața de specialitate sunt din ce în ce mai performante, fiind capabile să suplinească întreg necesarul de căldură, nu doar pentru încăperea unde urmează să fie instalat, ci și pentru camerele adiacente, împrumutând principiile de funcționare de la centralele clasice pe gaz.

Pentru a acoperi nevoia de încălzire a întregii locuințe, o să ai nevoie de un șemineu racordat la un sistem de ventilație al aerului cald, cu o putere și acoperire superioară astfel încât să genereze o cantitate suficientă de căldură pentru a acoperi uniform necesarul pentru toate camerele din care este compusă locuința ta. Sistemele de distribuție ale aerului cald sunt formate din burlane flexibile din aluminiu de cea mai bună calitate. Conductele trebuie să fie cât se poate de drepte, pentru a se evita eventuale pierderi și diminua durata pătrunderii agentului termic în calorifere.



În plus, dacă dorești să folosești șemineul ca pe o sursă de căldura pentru întreaga locuință, dar și pentru necesarul de apă caldă, cea mai potrivită variantă vine tot de la PEFOC, sub forma unui termoșemineu. Focarul acestuia poate fi racordat la sistemul de încălzire existent în locuință și poate încălzi și apa menajeră. Este important să știm că un astfel de dispozitiv trebuie să fie dotat corespunzător cu pompă, filtre, elemente de siguranță și control, conform proiectului și legislației în vigoare, dar tu nu trebuie să-ți faci griji de aceste aspecte, dacă vei lăsa construcția șemienului tău, pe mâna unor profesioniști experimentați la fel cum este personalul riguros instruit din cadrul companiei PEFOC.



Anterior instalării propiu-zise al unui șemineu, coșul de fum trebuie verificat înainte de racordarea la focar. Trebuie să aibă un diametru corespunzător, cel puțin la fel de mare ca și diametrul conductei de pe focar, și o înălțime suficientă pentru a permite o ventilație conformă funcționării în condiții optime. Orice racordare improvizată, cu materiale nepotrivite, conduce la funcționarea incorectă a focarului, cauzând inclusiv incendieri accidentale.



Dacă ești hotărât și nu știi de unde să pornești construcția unui șemineu, îți recomandăm să începi de la alegerea tipului potrivit de focar, care trebuie să fie în conformitate cu proiectul și nevoile tale de încălzire. Specialiștii în soluții de încălzire de la Pefoc.ro, te vor ajuta să alegi tipul de putere al focarului în funcție de spațiul, materialele din care este construit imobilul, vechimea construcției, amprenta energetică etc. În cazul termoșemineelor, se ia în considerare și cantitatea de apă ce trebuie încălzită, astfel, puterea necesară este aleasă după două criterii: încălzirea apei și încălzirea aerului. Focarul ales trebuie să fie racordat corespunzător la coșul de fum și la sistemul de distribuție al aerului cald, dar și la sistemul de încălzire al locuinței.



Așa cum menționăm anterior, selecția, montajul și racordarea la coșul de fum este necesar să se realizeze de către o firmă specializată, iar cei de la PEFOC sunt numai buni pentru acest proces delicat, fiind bine pregătiți profesional și licențiați în montarea și livrarea de șeminee tradiționale, șeminee electrice sau pe peleți, soluții de cos de fum inox și a unei întregi game de termoșeminee și sobe pe lemne, la unele dintre cele mai înalte standarde de siguranță și confort și la prețuri corecte, gândite atent pentru toate posibilitățile financiare.