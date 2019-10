(P) Sibiul reprezintă etalonul șemineelor premium din România

Achiziția unui semineu pe lemne de calitate presupune o cercetare serioasă a pieței de specializare, care din păcate abundă de soluții ieftine și de calitate îndoielnică.

Nu de puține ori se transformă în risipă de bani sau chiar devine o amenințare la siguranța familiei sau casei tale. Pentru a evita aceste capcane este nevoie să vedeți produsul cu ochii voștri, într-un showroom specializat care să-ți permită contactul direct cu acesta, cu materialul din care este confecționat sau detalii despre capacitatea de încălzire sau dimensiunile produsului care urmează să fie instalat în locuința ta. în acest sens, profesioniștii de la Șeminee Sibiu vă invită în showroom-ul propriu din Sibiu unde veți putea intra în legătură directă cu un specialist pregătit să vă răspundă tuturor întrebărilor și să vă ofere consultanță gratuită pentru construcția șemineului pe care l-ați visat dintotdeauna. De asemenea, în cadrul website-ului propriu semineesibiu.ro, veți putea găsi o gamă variată de soluții de încălzire alternativă, precum: focare șemineu, șeminee centrală, sobe, coșuri de fum sau alte produse și accesorii, dedicate special șemineului tău.

Și pentru că din experiența noastră, cel mai bine plasate produse în topul preferințelor clienților noștri, sunt reprezentate de către șemienul traditional și soba pe lemne, în rândurile de mai jos vom încerca să răspundem la întrebarea legată de diferențele dintre cele două soluții de încălzire, cu suficiente argumente care să vă permită, să faceți alegerea corectă.

În primul rând, un șemineu este mai voluminos fiind o construcție ce beneficiază de un design specific, alcătuit din mai multe componente în funcție de solicitările clientului, pe când o sobă ocupă un spațiu mai mic, reușind să îndeplinească doar într-o mică măsură din funcțiile pe care le îndeplinește un șemineu, fără să mai punem la socoteala partea de design care este mult mai simplistă.

Așadar, din punct de vedere estetic, indiferent dacă vorbim despre o soluție clasică, modernă, rustică sau elegantă, un șemineu conferă un aspect unic și personalitate oricărui spațiu unde urmează să fie instalat. O sobă este potrivită într-o poveste minimalistă, unde accentul se pune pe funcționalitate și mai puțin pe design, cu toate că și acestea pot fi găsite în stocul semineesibiu.ro, într-o gamă variată de modele, imprimate în funcție de preferințe.

La capitolul randament și eficiență, evident că un șemineu este mult mai indicat pentru încălzirea ideală a întregii locuințe sau al oricărui spațiu cu dimensiuni mai mari. Grație elementelor de distribuire uniformă al aerului cald prin grilele speciale de aerisire, va permite căldurii să ajungă inclusiv în spațiile învecinate locului unde este montat șemineul, pe când eficiența unei sobe se limitează la proximitatea camerei sau spațiului unde este montată. Singura soluție de distribuire a căldurii în cazul unei sobe este folosirea unor calorifere, desigur fără să ne așteptăm ca randamentul să depășească în eficiență un focar de șemineu, nici măcar de capacitate asemănătoare.

Din punct de vedere al bugetului, construirea unei șemineu necesită o investiție inițială mai mare, dar pe termen lung este mai profitabilă decât amplasarea unei centrale pe gaz sau a unei sobe, datorită consumului și costurilor mai mici cu lemnele. De asemenea, garanțiile pentru șeminee se întind pe o durată semnificativ mai mare: producătorii garantând pentru coșul de fum 30 de ani, iar pentru focar, între 5 și 10 ani. În plus, șemineele construite cu plăci izolatoare sunt promisiunea pentru un șemineu trainic și durabil, care nu vă va afecta sănătatea. Acestea sunt construite să reziste la temperaturi de pana la 1100 grade C, spre deosebire de plăcile din rigips care rezistă doar până la temperaturi de 70 grade C.

Așadar, sub sloganul „Noi facem tot, tu pui pe foc!”, vă invităm să ne descoperiți, asigurându-vă că veți lua cea mai bună decizie grație experienței dobândite pe parcursul atâtor ani, încununați de succes și clienți încântați, în domeniul soluțiilor de încălzire premium din România.