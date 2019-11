(P) Sfaturi pentru gasirea unui partener

Sa iti gasesti un partener nu este deloc complicat, atata timp cat stii ce iti doresti si in ce directie te indrepti.

In foarte multe situatii, oamenii sunt confuzi si pentru ca nu stiu cu exactitate ce au nevoie si ce fel de partener este cel mai potrivit pentru ei, ajung sa faca alegeri gresite, si sa se complaca in relatii care nu le aduc fericire si implinire. Daca in momentul de fata esti singur si simti ca esti pregatit pentru o noua relatie, atunci urmatoarele sfaturi pentru gasirea unui partener iti vor fi cu siguranta de un real ajutor.

Alege online-ul



In prima faza, mai ales daca esti foarte ocupat, alege sa cunosti oameni in mediul online. Facand asta, vei avea pur si simplu mai mult control, si vei exersa pe parte de comunicare. In plus, vei avea ocazia sa cunosti caractere diferite, iar acest lucru te va ajuta in alegerea pe care o vei face mai tarziu. Acum exista atat de multe site-uri de matrimoniale, incat iti va fi foarte usor sa gasesti ceea ce te intereseaza. Mai mult decat atat, poti da chiar si un anunt in presa la categoria de matrimoniale, in cazul in care esti ceva mai in varsta si nu te descurci prea bine cu internetul. Indiferent de zona in care locuiesti, mai mult ca sigur ai acces la internet, si deci poti crea un cont pe o platforma de matrimoniale, unde ai sanse foarte mari sa iti intalnesti jumatatea.



Cauta in mai multe orase



Nu cauta un partener doar in orasul in care locuiesti. Incearca mai multe variante, pentru ca viata este cu adevarat surprinzatoare, si nici nu stii de unde poate aparea jumatatea ta. Acceseaza mai multe site-uri de dating pentru a avea mai multe oportunitati. Incearca matrimoniale Timisoara, Cluj, Bucuresti, Sibiu, Iasi, si alte orase. Oricand iti poti face chiar si prieteni, asa ca ia in considerare si aceasta varianta. Nu te limita doar la zona in care locuiesti in prezent.



Nu te concentra doar pe gasirea unui partener



Uneori, sa te concentrezi pe ceva anume inseamna sa nu obtii acel lucru. Ceea ce trebuie tu sa faci, este sa iti faci un fel de ordine mentala, sa stii cu exactitate ce anume iti doresti de la un partener, si apoi sa te relaxezi si sa iti vezi in continuare de viata. Detaseaza-te pentru a lasa lucrurile sa se intample. Nu sta niciodata prea concentrat pe ideea ca iti doresti un partener, pentru ca nu vei putea nici sa iti vezi de viata ta in continuare, si nici sa te bucuri de lucrurile de zi cu zi.



Reinventeaza-te din toate punctele de vedere



Da, ai auzit foarte bine. Reinventeaza-te si redescopera-te. Daca in ultima perioada nu ai avut prea mult timp pentru tine si te-ai cam neglijat, atunci este timpul sa faci niste schimbari majore in viata ta. Mergi la sala, schimba-ti look-ul, si alege sa porti tinute mai tineresti si mai vesele care sa te faca sa te simti foarte bine. Acest sfat este valabil atat pentru barbati cat si pentru femei, si avantajul este acela ca efectiv iti recapeti increderea in tine, si te umpli de energie pozitiva, iar asta te va ajuta sa atragi persoana potrivita. Deasemenea, fa-ti timp pentru pasiunile tale, dar si pentru oamenii dragi tie. Daca bugetul iti permite, atunci calatoreste si cunoaste oameni si locuri noi. In momentul in care te vei iubi si aprecia la maxim, mai mult ca sigur va aparea in preajma ta si acea jumatate pe care o astepti de atata timp. Asadar, tine cont de acest sfat, bucura-te de tot ce te inconjoara, si accepta-te exact asa cum esti.