(P) Serviciul de plăți Apple Pay, disponibil acum pentru clienții UniCredit

Apple Pay, un sistem simplu, rapid si sigur de a face plati, poate fi folosit de oricine are un card UniCredit și un dispozitiv compatibil.

Apple Pay ajunge pentru prima dată la clienții UniCredit.

Septimiu Postelnicu, Vicepreședinte Executiv Divizia Retail UniCredit Bank: Suntem un jucator important pe segmentul de retail si investim permanent in digitalizarea activitatii si in inovatii.

Vrem sa le oferim clientilor nostri acele lucruri cu adevarat importante pentru ei si, de aceea, suntem printre primele banci care lanseaza in Romania Apple Pay.

Cumpărăturile se fac simplu, în magazinele care permit plăți contactless, sau online, prin aplicații mobile.