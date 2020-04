(P) Schimbările și măsurile de siguranță luate de Romstal din grijă pentru clienți

Din grija pentru tine. Situatia actuala generata de epidemia de coronavirus reprezinta o provocare pentru noi toti

Ne dorim sa reducem la minimum riscurile si sa avem mare grija de toti partenerii si clientii nostri dar si de membrii echipei Romstal!

In acest sens am facut o serie de schimbari legate de activitatea noastra si am luat cele mai ambitioase masuri de siguranta in toate magazinele:

- Toate persoanele din departamentele suport lucreaza de acasa inca de la primele semne ale declansarii epidemiei de COVID-19 in Romania

- Am inchis zonele de autoservire, pt a minimiza contactul intre client si angajatii Romstal. Am inchis in weekend toate magazinele Romstal. Am inchis magazinele care functioneaza in centre comerciale.

- Am amenajat zone exterioare pentru predarea produselor catre clienti, fara contact direct si cu riscuri minime de expunere la virusi

- La intrarea in fiecare magazin am instalat dozatoare cu dezinfectant pentru maini. Orice persoana care intre intra magazine isi dezinfecteaza mainile

- Si in interiorul showroom-urilor am amenajat numeroase zone pentru dezinfectarea mainilor

- Consilierii din magazine poarta masti medicinale de protectie si manusi

- Discutiile cu clientii care au nevoie de consigliere in magazine, se poarta de la o distanta de minim 2 m

- La intrarea in companie, tutror persoanelor li se masoara temperatura pentru a preveni accesul celor care au posibile probleme de sanitate

- La toate casele de marcat si birourile de facturare am montat pereti de sticla pentru a proteja persoanele care lucreaza in aceste zone

Incurajam toti clientii si partenerii sa lucreze cu noi de la distanta, pe cat de mult se poate. Agentii Romstal preiau comenzile de la instalatori chiar si prin sms, mail sau whatsapp, urmand ca apoi sa le livreze gratuit pe santiere

De asemenea, se pot plasa comenzi pe platformele www.romstal.ro, www.romstalpartener.ro sau telefonic. Pentu toate comenzile plasate online clientii primesc un discount de 5% si, in plus, comenzile se livreaza EXPRES gratuit, indiferent de valoare, in aceeasi zi

Am mai pregatit pentru clienti o platforma speciala prin care pot cere oferte sau se contacta consilieri virtuali spicializati: https://www.proiectulmeu.romstal.ro/

De asemenea, din grija fata te toate persoanele cu care lucram am a creeat un microsite dedicat COVID – 19. Aici clientii nostri gasesc, sfaturi, anuntui, masuri, solutii pentru aceasta peroada: https://www.romstal.ro/comunicare/

Pana in present, aceste actiuni au dat rezultate, toata echipa Romstal e in regula. Am reusit sa gestionam proiecteleclientilor datorita faptului ca avem stocuri de marfa si o echipa foarte mobilizata!

Este o perioada dificila si provocatoare. Obiectivul nostru e sa ramanem aproape de clienti, sa raspundem cum putem mai bine solicitarilor si nevoilor acestora, insa fara a face rabat se la siguranta si protectie in ceea ce priveste sanatatea!

Convingerea nostra este ca intelegandu-ne reciproc si implicandu-ne responsabil vom depasi cu bine aceasta perioada!