(P) Sandra, Ice MC, La Bouche și No Mercy, printre noii artiști anunțați la Festivalul IntenCity

IntenCity este festivalul care aduce împreună muzica de ieri, de azi și de mâine, la Craiova, într-o sărbătoare a oamenilor care știu să dea ritm verii. Cele trei zile și nopți de eveniment se vor distinge prin ritmuri și atmosfere diferite – în timp ce prima seară este dedicată artiștilor consacrați din anii ‘80 și ’90, celelalte două aduc în fața publicului festivalului IntenCity nume mari ale muzicii electronice și latino.

Artiștii care vor urca pe scena festivalului IntenCity în prima seară, 26 august, sunt: C-Block, Nana, Ricchi e Poveri, Thomas Anders and the Modern Talking Band, Zucchero, Ice MC, Sandra, Boney M. Experience, LayZee aka Mr. President, La Bouche, No Mercy, DJ Conte.

Artiștii trupelor East 17 și Nana au transmis deja invitații de a participa la festival către publicul din România:

În perioada următoare, line-up-ul festivalului va fi completat de alte nume mari, ale unor artiști internaționali mult așteptați în România, care vor concerta la Festivalul IntenCity pe 27 și 28 august.

Campania de pre-sale s-a încheiat astăzi. Abonamentele pentru festivalul IntenCity pot fi achiziționate din rețeaua Bilete.ro şi online de pe www.bilete.ro, cu 25% reducere, până pe 18 iulie, în limita a 10.000 de abonamente. După 18 iulie, abonamentele vor putea fi achiziționate la preț integral. Informații despre toate tipurile de abonamente sunt disponibile pe www.bilete.ro



Festivalul IntenCity este organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova.

