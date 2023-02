(P) Samsung Galaxy S23, vedetă la Mobile World Congress din Barcelona. Performanțe maxime cu materiale reciclate

Mobile World Congress (MWC) din Barcelona, Spania, are loc între 27 februarie și 2 martie 2023, iar Samsung a pregătit o serie de de expoziții captivante și interactive.

„La Samsung, credem că viitorul inovației Galaxy constă în angajamentul investit în zona de sustenabilitate și în colaborarea deschisă cu partenerii. La ediția MWC din acest an, suntem încântați să arătăm modul în care cele mai noi serii de produse Samsung, precum Galaxy S23 Ultra și Galaxy Book3 Ultra, exemplifică și susțin abordarea Samsung de a permite noi posibilități care ne îmbunătățesc viața de zi cu zi”, a declarat TM Roh, President and Head of Mobile eXperience (MX) Business at Samsung Electronics.

Galaxy S23, modelul epic pentru foto și gaming

Galaxy S23 Ultra și Galaxy Book3 Ultra sunt capetele de afiș promovate de Samsung în cadrul expoziției. Cele mai recente inovații Samsung stabilesc un nou standard pentru experiențele mobile premium, care sunt îmbunătățite și mai mult de ecosistemul său de produse și servicii.

Galaxy S23 aduce inovația de top în industrie, fie că este vorba de imagine, sunet, ori puterea de procesare, tot mai necesară pentru activitatea productivă ori de gaming.

Sistemul avansat de cameră din seria Galaxy S23 oferă utilizatorilor mai multă libertate în a-și explora creativitatea, permițându-le să surprindă fotografii și videoclipuri cu adevărat cinematografice. Vizitatorii standului pot testa noile funcții ale camerei Galaxy S23 Ultra, precum capabilitățile Nightography, prin intermediul senzorului Adaptive Pixel de 200MP pentru fotografii cu detalii incredibile, precum și fotografii portret avansate cu ajutorul AI Stereo Depth Map. Seria Galaxy S23 oferă jucătorilor și creatorilor de conținut cea mai rapidă și mai puternică performanță de până acum, prin comparație cu alte dipozitive anterioare produse de Samsun . La standul Samsung din MWC, vizitatorii pot juca racing games și pot experimenta performanța puternică în joc de care dă dovadă Galaxy S23 Ultra.

Smartphone premium, Galaxy S23 înglobează avantajul celei mai avansate tehnologii mobile care surprinde realitatea de zi cu zi. Poate fi camera profesională a creatorului de conținut, se poate afla în centrul lumii captivante a gamerului în continuă mișcare, ori ține locul biroului mobil al antreprenorului. Seria Galaxy S23 este destinată nu numai productivității, ci ajută oamenii să-și ducă pasiunile mai departe.

SmartThings și ecosistemul Samsung

La baza inovației Samsung Galaxy Ultra stă ecosistemul Galaxy extins. Conectivitatea telefon-PC este dusă la un alt nivel cu cu noul Galaxy Book3 Ultra, care oferă flexibilitate rapidă pe mai multe dispozitive, ecrane și sisteme de operare. Samsung Health pe Galaxy Watch5 este indispensabilă unei monitorizări eficiente a somnului, Samsung Wallet este portofelul digital cotidian, iar SmartThings aduce toate inovațiile Samsung la un loc, în lumea ioT. Nu este de neglijat nici sistemul de operare, care a ajuns la un alt nivel cu One UI 5.1, care oferă funcții de personalizare avansate.

Samsung pune accentul pe sustenabilitate

În afară de inovații, Galaxy S23 promovează angajamentul Samsung în materie de sustenabilitate. Seria Galaxy S23 încorporează acum materiale reciclate, prezente în multe componente ale dispozitivului, într-un raport superior device-urilor din seriile anterioare.

Materialele reciclate nu înseamnă însă un rabat la durabilitate sau fiabilitate, ci reprezintă un plus clar în această direcție. Fiabilitatea produselor Samsung este extinsă astfel către viitor, în condițiile în care tendințele globale ale consumatorilor sunt de a-și păstra dispozitivele pentru o perioadă mai mare de timp.

Samsung a integrat dezvoltarea durabilă chiar de la începutul procesului de producție, pornind de la impactul unui produs asupra mediului, cu un consum cât mai mic de resurse implicate în proces.

Inițiativa „Samsung Galaxy for the Planet” înseamnă reducerea amprentei de carbon, până în 2025, în tot ceea ce înseamnă producţia telefoanelor Galaxy. Acest lucru este prezent în materialele reciclate incorporate cât mai mult în producție, prin eliminarea completă a plasticului din ambalajele telefoanelor, diminuarea consumului de energie al telefoanelor, dar și prin optimizarea ciclului de viaţă al acestora.

Suportul software pentru telefoanele Galaxy va fi extins la patru ani pentru actualizările de sistem și cinci ani pentru cele de securitate, tot în linia sustenabilității. Prin programul Galaxy Upcyclicing at home, consumatorii își pot transforma telefoanele vechi în dispozitive IoT.

Certified Re―Newed, permite cumpărarea de dispozitive Samsung „recondiţionate” și în stare perfectă de funcţionare.

Tot până în 2030, Samsung își propune ca 50% din plasticul utilizat în producție să încorporeze rășină reciclată. În 2050, această cifră va crește la 100%. Galaxy Z Fold4 a fost deja proiectat astfel încât să încorporeze materiale plastice reciclate din plase de pescuit uzate și alte deșeuri marine, iar succesul acestui demers va fi în curând extins și la alte produse.

Odată cu seria Galaxy S23, Samsung merge în direcția minimizării impactul asupra mediului, fără compromisuri la calitate. Cantități tot mai mari de aluminiu și sticlă sunt refolosite în producție, iar ambalajele nu mai conțin plastic, ci hârtie reciclată.

Acum, seria Galaxy S23 revoluționează modul în care sustenabilitatea și inovația se întrepătrund.

