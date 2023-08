(P) S-au încheiat filmările pentru Cravata Galbenă, filmul despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache

Peste 10.000 de persoane au fost spectatorii punerii în scenă a unor concerte istorice susținute de renumitul dirijor în Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București sau Berlin.

Simfoniile lui Anton Bruckner, Beethoven, Ravel și George Enescu au fost reinterpretate de Orchestra Română de Tineret a Centrului Național de Artă “Tinerimea Română”, Orchestra Filarmonicii “George Enescu”, Orchestra Simfonică a Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești, Orchestra Simfonică a Operei Naționale București, Orchestra Simfonică Monica Calofir.

La Rapsodia Română, recreată pe scena Ateneului din București au fost prezenți, în calitate de spectatori, câțiva dintre cei care au cântat pe aceeași scenă cu maestrul Sergiu Celibidache în 1978, la revenirea pentru scurt timp a acestuia în țară.

“Cravata Galbenă înseamnă puterea pe care fiecare dintre noi o avem să își urmeze visul. Cum Celibidache născut în Roman, Neamț, a ajuns să dirijeze pe cele mai mari scene ale lumii, așa fiecare dintre noi, dacă își urmează cu determinare și perseverență un vis, poate să și-l îndeplinească. Cravata Galbenă e un film necesar în vremurile pe care le trăim, vremuri în care cei mai mulți dintre noi și-au pierdut încrederea într-un viitor mai bun, și-au pierdut încrederea că pot să facă orice își doresc.

Cravata Galbenă este necesar pentru România, atât la nivel internațional, pentru a arăta lumii că suntem o țară care merită respect, cât și pe plan național, pentru a regăsi sentimentul de mândrie națională și pentru a oferi exemple de români care au reușit la nivel mondial. Aceste modele sunt cruciale pentru generația tânără.”, declară producătorul filmului, Adela Vrînceanu Celebidachi.

Realizat cu finanțare exclusiv românească, cu o echipă care a depășit 200 de persoane, pelicula a fost filmată în România, unde au fost construite decoruri care au reconstituit locații din zece țări, inclusiv casa celebrului dirijor din Franța. Acțiunea acoperă peste șapte decenii și o poveste de viață impresionantă.

Adi Marineci

În rolurile principale sunt actorii Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Downton Abbey). John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom&Viv, Damage), dublu nominalizați la premiile Oscar, Sean Bean (Game of Thrones, Lord of the Rings), câștigător a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția filmului ”Cravata Galbenă/The Yellow Tie”.

Adela Vrînceanu Celebidachi spune că “Filmul Cravata Galbenă a fost o mare provocare profesională pentru noi toți. Este probabil cel mai mare film 100% românesc făcut vreodată. A fost un drum foarte greu să ajungem aici, să încheiem filmările, sunt foarte mândră de echipa noastră, de actorii noștri, de toata munca depusă de întreaga echipă. Urmează post producția și lansarea în toamna lui 2024. Țin să mulțumesc tuturor companiilor care ne-au susținut, Consiliului Național al Cinematografiei, Ministerului Culturii și CEC Bank care ne-au ajutat să facem acest film. Sper să deschidem drumuri și să se facă și alte filme biografice despre personalități românești, filme românești cu cast internațional, filme românești care să aducă un plus de imagine țării noastre la nivel internațional.”

„Cravata Galbenă/The Yellow Tie” portretizează viața extraordinară a legendarului dirijor de muzică clasică Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai renumiți, dar și unul dintre cei mai controversați artiști ai secolului XX.

Adi Marineci

Pelicula este regizată de fiul dirijorului, Serge Ioan Celebidachi, după un scenariu co-scris alături de James Olivier.

Din echipă fac parte cineastul Peter Menzies Jr., designerul de costume Alessandro Lai, designerul de coafură și machiaj Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru.

Muzica originală este semnată de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar Des Hamilton și Georgia Topley conduc castingul internațional.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, Andrei Boncea, James Olivier și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă/The Yellow Tie este o coproducție Oblique Media, Celi Films, Safe Frame, Avanpost, Frame Film, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, CEC Bank, Ministerului Culturii, finanțatorilor și partenerilor.

Finanțatori: Media Investment Communication, OMD, EssenceMediacom România, Wavemaker, House of Media, MMS Communications, PHD Media, Mindshare Media, Omnicom Media Group, Cinema City, Publicis Groupe Media, Procter & Gamble, Selgros Cash & Carry, Catena, Hornbach, GSK, Hervis Sport&Fashion, Prometheus Programmatic Agency, Boiron România, Scandia, United Media Services, Orange România, JYSK România, Intersnack, Cineplexx România, Help Net, Vivre.ro, SBI Digital Marketing Limited, Kaufland, BV McCann Erickson, Dentsu România, Maspex (Tymbark), Ursus, Heineken, Bricostore România, BRD Groupe Société Générale, Carat România, Initiative Media, Romaqua Group, Jidvei, Unicredit Consumer Financing, Premium Auto și Hyundai, Unicredit Bank, Zarea SA, Transavia, KPMG, Banca Comercială Română, Univer, Tchibo, Alpro CVA.

Parteneri: Air France, Aqua Carpatica, Bien Savvy, Coco Jardin, Cumpăna, Farmec, Florentino Delure, Ginissima, Groupama, Mobexpert, Sanador, Rompetrol, Tudor Tailor, Țiriac Auto Rent.

Filmul Cravata Galbenă/The Yellow Tie va fi lansat în toamna anului 2024.

Credit foto: Adi Marineci

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 22-08-2023 10:54



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.